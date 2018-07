Pokrytectví bohatých států: doma fosilní zdroje nechtějí, v Africe je podporují

Studie neziskové organizace Oil Change International ukazuje, že zahraniční investice do energetického sektoru v Africe, jež mezi roky 2014 a 2016 činily 60 miliard dolarů, šly z velké části do projektů podporujících fosilní paliva. Bylo to téměř 60 procent prostředků. Na obnovitelné projekty šlo jen 18 procent. Nejvíce do energetického sektoru investovala Čína, Světová banka, Japonsko a Německo.