Dilema zůstává. Je bitcoin ekonomický nesmysl, nebo měna budoucnosti?

Velké výkyvy hodnoty nejznámější kryptoměny bitcoin během prosince a ledna vedou mnohé investory a ekonomy k úvahám, zda se jedná o nafouknutou bublinu, která musí prasknout, nebo o fenomén, který se stane měnou budoucnosti bez ohledu na to, jaký je jeho aktuální kurz.

Největší kritici bitcoinu

Mezi největší kritiky bitcoinu patří legenda moderního investování Warren Buffet. Na konci října 2017, kdy bitcoin stál 5750 dolarů, o virtuální měně řekl: „Lidé jsou nadšení z velkých cenových pohybů a Wall Street se přizpůsobí. Ale nemůžete ohodnotit bitcoin, protože není podložen nějakým aktivem. Je to skutečná bublina.“

Nobelista Joseph Stiglitz rovněž uměle vytvořené měně nevěří. Na konci listopadu, kdy bitcoin přesáhl úroveň deseti tisíc dolarů, prohlásil, že úspěch bitcoinu je způsoben tím, že má potenciál obcházet současnou finanční regulaci, nepodléhá dohledu, a proto by měl být zakázán. „Nemá žádnou sociálně užitečnou funkci.“

Vývoj kurzu bitcoinu k americkému dolaru:

Mnoho současných bankéřů se na „bitcoinové šílenství“ rovněž dívá skepticky. Například ředitel Crediit Suisse Group Tidjane Thiam na začátku listopadu prohlásil: „Z toho, co můžeme sledovat, jediným důvodem, proč kupovat nebo prodávat bitcoin, je vydělat peníze. Což je přesná definice spekulace a definice cenové bubliny.“

Ředitel rakouské banky Erste Group Bank Andreas Treichl na adresu nejznámější digitální měny světa na konci listopadu, v době kdy bitcoin stál 9650 dolarů, řekl: „Bitcoinu nevěřím. Moje děti si myslí, že jsem hlupák. Mohly by vydělat spoustu peněz, ale já jim nedovolím do měny investovat. Je to fascinující, ale projekt nutí centrální banky, aby to tak nenechaly, pokud nemají (nad krpytoměnou) kontrolu. V nějakém bodě, možná na úrovni 20 tisíc, 25 tisíc nebo 30 tisíc dolarů, někdo řekne stop.“

Obhájci bitcoinu

Mezi zastánce decentralizované měny založené na technologii blockchain patří investor Peter Thiel, který založil firmu PayPal a jako jeden z mála miliardářů ze Silicon Valley podpořil v předvolební kampani Donalda Trumpa. Podle něj kritici potenciál měny podceňují . „Je to rezervní forma peněz, něco jako zlato, a udržuje hodnotu. Nemusíte jej používat jako platidlo.“

Thiel to řekl na konci října, kdy byl bitcoin na úrovni 5840 dolarů a čekala jej „divoká jízda“ směrem vzhůru.

Jedním z mála bankéřů, který kryptoprojekt kritizoval a později otočil, je šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon. Na začátku ledna, kdy se bitcoin prodával za 14 500 dolarů, litoval toho, že dříve o bitcoinu hovořil jako o podvodu. „Blockchain je reálný. Můžete mít kryptojeny a kryptodolary.“

Na studentských kolejích se pilně těží kryptoměny:

Globální analytik pro komodity v bance Goldman Sachs Group Jeff Currie na konci loňského listopadu, když se bitcoin obchodoval na úrovni deseti tisíc dolarů, sdělil, že nechápe, proč se kolem digitální měny vyrojilo tolik nepřátelských poznámek. „Neliší se příliš od zlata, protože není vázána na finanční závazky.“

Bitcoin vznikl v roce 2009 mezi skupinou lidí, která si říká Satoshi Nakamoto. Hlavním cílem decentralizované virtuální měny bylo to, aby nebyla závislá na stávajících finančních institucích a nemohla být znehodnocena inflací.

V současné době existuje téměř 1500 různých kryptoměn, jež mají celkovou tržní kapitalizaci 583 miliard dolarů.

