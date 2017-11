Staré versus nové

Akciový index DowJones zaznamenal v loňském roce růst o téměř 13,5 procenta. Ropa Brent povyskočila o desetinu a cena zlata se zvýšila o cca 25 procent. Ten, kdo investoval do podílových fondů, ve většině případů zaplakal nebo vydělal směšné minimum.

Vítěze proto musíme hledat jinde, a to ve světě digitálních kryptoměn. Tady možná nepoučeného čtenáře překvapí, že v čele výnosnosti není nejznámější a nejpopulárnější bitcoin se svým na první pohled impozantním růstem o 120 procent za rok 2016 (a o další stovky procent v letošním roce). Premianti jsou jinde. Takové ethereum totiž znásobilo svou hodnotu téměř osmkrát a například monero narostlo dokonce o neskutečných 2780 procent.

Hodnota všech kryptoměn překročila hranici 200 miliard dolarů Souhrnná hodnota všech kryptoměn dosáhla na počátku listopadu 2017 na nový rekord, když překročila hranici 200 miliard dolarů (4,4 bilionu Kč). Zásluhu na tom má především nejznámější bitcoin, který se vyšplhal na rekordních 7500 USD, uvedl portál Coinmarketcap.



Kurz bitcoinu se za posledních 12 měsíců zvýšil více než desetkrát a hodnota jeho mincí v oběhu přesahuje 120 miliard dolarů.



Druhé nejrozšířenější kryptoměny ethereum je na trhu za téměř 30 miliard dolarů a za ní následuje tisícovka dalších kryptoměn podílejících se na zbývajících 50 miliardách.



Kdyby byl trh kryptoměn firmou, v indexu S&P 500 by figuroval v první pětadvacítce, napsala agentura Reuters.

To ovšem neznamená automatický povel běžet tyto měny hned nakoupit. Pro nezkušené investory to nemusí být v době vysoké volatility kryptoměn a dalších rizik nejlepší nápad. I ve světě kryptoměn ale překvapivě existují i konzervativnější strategie, jak na nich vydělávat.

Spekulanti a těžaři

Na tomto nepředvídatelném trhu, což dokazují letošní výkyvy bitcoinu o desítky procent za pár dní či budoucí technologická rizika, mohou profitovat dva typy investorů. Ti první se rozhodnou, že nakoupí kryptoměny a budou doufat, že cena těchto mincí v čase poroste. Nic jiného jim také nezbývá. Ti druzí ale za peníze nekoupí samotné kryptoměny, ale „stroje“ a stanou se tzv. minery (těžaři). Prostřednictvím počítačů (tzv. rigů) pak pomocí složitých algoritmických procesů digitální měny těží. To se může zdát jako nákladná investice, v čem je tedy výhoda oproti pouhému nákupu měny?

„Hlavní výhodou je, že se těžbou nestáváte riskujícím spekulantem. Aktuální kurz a výkyvy měny vás téměř nezajímají a svou investici máte pořád před sebou, a to v podobě základní desky, grafických karet a dalších komponent, které jsou ke stavbě a provozu rigu potřebné. A ty v případě nepříznivosti trhu můžete kdykoli prodat,“ vysvětluje Antonín Capoušek, těžař a autor kurzu Těžení kryptoměn.

Kdyby se tedy na trzích s kryptoměnami stalo něco, co by řádově zahýbalo cenami směrem dolů, spekulanti s otevřenými pozicemi by museli se ztrátou prodat, nebo jen doufat v lepší zítřky. Většina těžařů by naopak mohla svá zařízení prodat, a to platí zejména pro grafické karty, které jsou hojně využívány mezi hráči PC her, a jejichž dostupnost se právě kvůli popularitě těžení snižuje.

Těžba kryptoměn se tak šíří i mezi drobné investory - vstupní náklady jsou totiž v poměru k možným výnosům extrémně nízké.

Zajímavý výnos při malé investici

V případě bitcoinu se ovšem výpočetní, finanční i energetická náročnost těžby už tak zvýšila, že je pro běžného investora v podstatě nedostupná. Jeho těžba se kvůli obřím investorům s těžícími farmami za desítky nebo spíše stovky milionů stala výhradou pár vyvolených.

U dalších kryptoměn ale celková náročnost a vstupní investice těžby není zdaleka tak vysoká a může si ji dovolit téměř každý. V zásadě si každý drobný investor může vybrat těžbu takové kryptoměny, která odpovídá jeho možnostem.

„Těžící jednotku, například pro monero, pořídíte za zhruba 25 tisíc korun. Řekněme, že v průměru z ní při těžbě monera dostanete zpátky dva tisíce korun měsíčně. Už za rok se vám tedy zařízení splatí a vše z následné těžby již putuje pouze do vaší kapsy. To je zhodnocení, o němž si na akciovém trhu můžete v drtivé většině případů nechat jen zdát,“ tvrdí Capoušek.

Specifikem právě monera a zároveň i jednou z příčin jeho růstu je přitom velmi vysoká anonymita, která jej odlišuje od bitcoinu i dalších kryproměn (viz. box).

Monero sází na anonymitu Bitcoin, navzdory obecnému povědomí, neposkytuje velkou anonymitu. Umožňuje sice uživatelům provádět transakce bez poskytnutí jakýchkoli údajů, jejich adresa je ale snadno vypátratelná.



Proti tomu monero sice funguje na stejném principu, k tomu však navíc mixuje několik transakcí dohromady, aby tak bylo těžší dopátrat se původu financování. Něco podobného je možné i u bitcoinu, ale uživatel pro to musí udělat několik kroků navíc, aby namixoval transakce dohromady. V moneru lze nalézt ještě další prvky, které uživatelům „zakrývají tvář“.



Jinými slovy – u bitcoinu je sice možné skrýt svou anonymitou, ale uživatel pro to musí něco udělat. U monera je anonymita „upečena“ přímo v samotné kryptoměně.

Monero znamená mince v překladu z jazyka esperanto, jenž byl vytvořen pro mezinárodní komunikaci s cílem nahradit národní řeči (dosud neúspěšně). Zajímavé je, že projekt získal na popularitě bez jakýchkoli investic. Stejně jako kdysi bitcoin, i monero má tedy čistě „lidové kořeny“.

Monero, stejně jako ostatní kryproměny, bude v budoucnu čelit mnoha výzvám a rizikům. Investoři-těžaři budou mít ale oproti běžným investorům jednu fyzickou jistotu - vlastní hardware.

