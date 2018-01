Bitcoin se propadl pod 10 tisíc dolarů. Panuje nejistota kolem regulace

„Na trhu je hodně paniky,“ uvedl Charles Hayter, zakladatel platformy CryptoCompare sledující vývoj na trzích s kryptoměnami. „Panuje tady větší nejistota kolem regulace,“ řekl podle agentury Reuters.

Bitcoin dnes na burze Bitstamp sestoupil až na 9500 dolarů. Později malou část ztrát smazal a kolem 14:45 SEČ se prodával za zhruba 9700 dolarů. Proti úterý tak ztrácel přibližně 15 procent.

Vývoj hodnoty bitcoinu (v dolarech)

Zdroj: coinmarketcap.com

Jižní Korea minulý týden oznámila, že hodlá obchodování s kryptoměnami zakázat. O potřebě omezit toto obchodování se hovoří i v dalších zemích, například v Japonsku a Číně.

Bitcoin Kryptoměna vznikla v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Loni zažil prudký růst, který vedl k obavám z cenové bubliny.

Podle analytiků by se přísnější regulací kryptoměn mohla zabývat skupina nejvýznamnějších světových ekonomik G20 na svém březnovém zasedání v Argentině. „Podle mého mínění se nyní držitelé kryptoměn rozhodují, zda se bitcoinu zbavit, protože jeho omezení by znamenalo, že bude nahrazen lepšími produkty, nebo zda vsadit na to, že může i navzdory omezení vzkvétat,“ uvedl Steven Englander ze společnosti Rafiki Capital.

„Co se týče kryptoměn, obecně mohu téměř s jistotou prohlásit, že dospějí ke špatnému konci. Kdy, nebo jak se to stane, to nevím,“ uvedl Buffett, který žije v Omaze v americkém státě Nebraska a který je podle časopisu Forbes třetím nejbohatším člověkem světa. Díky úspěšným investicím si vysloužil přezdívku „věštec z Omahy“.

