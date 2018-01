Konec hry? Čína chce zastavit těžbu bitcoinů na svém území

Nejvyšší regulátor v zemi pro internetové finance vydal oznámení, ve kterém žádá místní čínské úřady, aby nutily firmy těžící bitcoin k ukončení činnosti. „V současné době existují takzvané těžební společnosti, které vyrábějí virtuální měny. Spotřebovávají velké množství zdrojů a podporují spekulace s virtuálními měnami,“ uvádí se v dokumentu z 2. ledna.

Agentura Reuters potvrdila, že čínská centrální banka vyzvala místní úřady v provinciích, aby omezily dodávky elektřiny pro bitcoinové doly.

Místní orgány mají kromě ceny elektřiny použít zvýšení daní a regulaci využívání půdy, aby se zamezilo rostoucí spotřebě elektřiny, která je důsledkem těžby bitcoinů. Úřady mají každý desátý den v měsíci počínaje lednem hlásit informace o firmách, které těží kryptoměnu.

Jak se těží bitcoin v Číně:

Skupina pro vypořádání finančních rizik na internetu vznikla v roce 2016. Řídí ji zástupce guvernéra čínské centrální banky Pchan Kung-šeng. Ten v prosinci prohlásil, že zářijový zákaz financování firem prostřednictvím primárního úpisu mincí ICO byl správný. Podle něj také přijde den, kdy celý projekt bitcoinu zanikne.

Aktuální vývoj hodnoty bitcoinu (v usd)

Zdroj: coinmarketcap.com

Čína se stále na světové těžbě bitcoinů podílů dvěma třetinami. Také se v zemi vyrábí většina hardwaru, který energeticky nákladné digitální dolování měny umožňuje. Omezením těžby hodlá Čína dosáhnout užitečnějšího využití elektřiny, zejména z oblastí, kde se těží uhlí a elektřina je levná. To platí zejména pro oblast Vnitřního Mongolska a oblast Sin-ťiang na severu země.

Server Quartz poznamenal, že někteří těžaři se přesunují do Spojených států a Kanady, nicméně mnozí mají pochybnosti, že by regulace Pekingu mohla být účinným nástrojem, jak dobývání bitcoinů omezit. Firmy platí vysoké účty za elektřinu i daně v severních oblastech Číny.

Čínská centrální banka reguluje obchod s virtuálními měnami od září loňského roku, kdy zakázala financování v rámci primárního úpisu mincí ICO. Burzám a směnárnám rovněž zakázala výměny kryptoměn za čínský jüan.

Šéf jedné z nejstarších bitcoinových burz v Číně BTCC Bobby Lee prohlásil, že Peking bude muset nakonec svůj zákaz zrušit. Lee tvrdí, že regulace po celém světě spíše měnu posílí. Dokazuje to také vývojem kurzu bitcoinu, který na podzim zaznamenal rekordní hodnoty vůči dolaru.

Lee pro CNBC dodal, že nyní se denně vytěží 1800 nových bitcoinů, před pěti lety to bylo 7200. Do dalších dvou let by mohla těžba spadnout na 900 kusů denně, což může podle něj dále raketově posunout kurz bitcoinu vůči ostatním měnám.

