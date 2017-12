Úřad pro potírání internetové kriminality v německém Giesenu hodlá prodat bitcoiny, které před třemi lety zabavil. Prodejem chce předejít jejich možnému znehodnocení. Uvedl to státní zástupce úřadu Benjamin Krause.

Jedná se o 126 bitcoinů, jež mají nyní hodnotu 1,9 milionu eur (48,8 milionu korun). Bitcoiny zabavil úřad v rámci razie proti internetovému obchodu s drogami Hydra v roce 2014. V té době měly hodnotu zhruba 1,2 milionu korun. Nyní chce úřad měnu rychle prodat, než její cena zamíří opět dolů, napsal deník Tagesspiegel.

„Bylo to poprvé, co jsme během zátahu zajistili najednou tak velký počet bitcoinů,“ vysvětlil Krause. Policisté během policejní akce zabavili řadu počítačů a s tím se dostali i k většímu množství digitální měny.

V případě prodeje se bude jednat o rekordní sumu, kterou Německo prodejem kryptoměny získá. K transakci je potřeba ještě několik úředních podpisů. Úřad měnu nabídne přes platformu bitcoin.de, což je jediný regulovaný trh s touto měnou v Německu.

I když německé banky i úřady varují před tím, že obchodování s virtuální měnou je vysoce rizikové, může na tom nyní Hesensko vydělat. „Podle současného kurzu je prodej velice zajímavý,“ připustil Krause. Úřad k měně přistupuje jako ke zboží podléhající zkáze a proto jej může odprodat.

Kolik bitcoinů německé úřady vlastní, není známo. Spolkový kriminální úřad BKA chce ale od příštího roku do statistik zařadit i bitcoin. Úřad v Giesenu připravuje návod pro ostatní kolegy v Německu, jak digitální měnu prodávat.

Ještě větší sumu v bitcoinech mají mít podle německého deníku k dipozici policisté v Bavorsku. Zabavili je v rámci zátahu proti platformě lul.tv, která prodávala nelegální elektronické knihy. Mělo by se jednat o čtyřmístnou sumu, tedy tisíce bitcoinů.

Zatím největší suma bitcoinů na německém území byla zadržena v Lipsku. Jednalo se o 1197 bitcoinů, jež byly zabaveny v rámci akce proti drogovému tržišti Shiny Flakes v roce 2015. Úřady za ně získaly 432 tisíc eur, nyní by měly hodnotu 18 milionů eur (463 milionů korun).

Bulharský poklad

Největší virtuální poklad vlastní Bulharsko. Letos v květnu zajistilo 213 519 bitcoinů během policejní akce proti podvodníkům, kteří zavirovali počítače celní správy, aby obešli placení cla za dovážené zboží. Zadrženo bylo 23 podezřelých.

Bitcoiny mají nyní hodnotu asi 83 miliard korun. Tím by země mohla splatit pětinu svého veřejného dluhu. Pokud by Bulharsko chtělo tak velký počet bitcoinů prodat, mohl by nastat problém s ovlivněním kurzu celé kryptoměny, varoval německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Denně se obchoduje s třemi miliony bitcoinů.

Jaké plány se zabavenými bitcoiny bulharský stát má, zatím není známo. Čeká se na ukončení vyšetřování celého případu. Právně není stát vlastníkem zabavené sumy. Není také jasné, zda má Bulharsko přístupové kódy pro prodej bitcoinů, uvedl německý deník.

Bitcoin je nejoblíbenější kryptoměnou, jeho tržní kapitalizace nyní dosahuje podle serveru CoinMarketCap 303 miliard dolarů (6,6 bilionu korun), druhé Ethereum dosahuje tržní kapitalizace ve výši 80 miliard dolarů (1,7 bilionu korun). Server registruje 1369 různých digitálních měn, jež mají dohromady kapitalizaci ve výši 610 miliard dolarů (13,3 bilionu korun).

