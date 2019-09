Nejdřív signalizace, pak i vlaky: Britové pustili na dráhu proud ze solárních panelů

V oblasti jižní Anglie byla spuštěna první solární elektrárna na světě, jež přímo vyrábí elektřinu pro železniční trať. Leží v blízkosti města Aldershot v hrabství Hampshire asi 50 kilometrů od Londýna. Stovka solárních panelů dodává elektřinu přímo pro trakční systém železniční trati. Výkon parku je 30 kW a má jít o první krůček na cestě k solární elektrifikaci drah v Anglii.

Od příštího roku mají fotovoltaické zdroje pohánět i vlakové soupravy. Trať patří státní společnosti Network Rail. Revoluční na tomto přístupu je zejména to, že elektřina není distribuována přes přenosovou soustavu. Firma chce takto elektrifikovat lokální tratě, po kterých nyní jezdí motorové vlaky na naftu.

Solární zdroje už jsou na některých místech využívány k zajištění elektřiny pro provoz nádraží. Jedním z nich je nádraží Blackfriars v centru Londýna.

Na projektu přímého propojení fotovoltaiky s trakčním systémem Network Rail spolupracuje s neziskovou organizací 10:10 Climate Action a univerzitou Imperial College London.

