ČEZ vysvětluje: Beneš je apolitický, pouze podpořil Zemana

„Skupina ČEZ a jeho představitelé se vždy chovají apoliticky. Jednání generálního ředitele společnosti pana Daniela Beneše nelze považovat za politicky angažované. Nijak se osobně neangažoval v prezidentské volební kampani, byl pouze podpořit po skončení voleb prezidenta republiky a následně i pogratulovat k jeho znovuzvolení. Prezident republiky je hlavou státu - jedné z nejvyšších ústavních funkcí, ve které zastupuje všechny občany České republiky a stojí nad politickými stranami,“ řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Zemana v sobotu na pódiu mimo jiné doplnily manželka Ivana a dcera Kateřina. Kromě Beneše a známých podporovatelů se k němu přidali také úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura nebo ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup.

Beneš pro web iRozhlas už o víkendu odmítl, že šlo o nevhodné gesto. „Tykám si s Milošem Zemanem od počátku 90. let. V té době on začínal a já jsem s ČEZ neměl zdaleka nic společného. Proto jsem ho přišel do štábu podpořit. Nic víc v tom není třeba hledat,“ napsal webu.

Přečtěte si rozhovor se šéfem ČEZ:

Média v posledních letech častokrát spekulovala o tom, že svůj vliv v ČEZ chce navýšit současný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Například loni v lednu Babiš uvedl, že zástupci ministerstva financí, které tehdy vedl, v dozorčí radě firmy hlasovali na konci roku 2016 proti prodloužení mandátu stávajícímu vedení firmy. Byli ale přehlasováni a dozorčí rada před Vánocemi 2016 potvrdila ve funkci předsedy představenstva na další čtyři roky Beneše.

„Daniel Beneš se dlouhodobě cítí ohrožen v pozici ředitele ČEZ. Z těchto důvodů hledá silné spojence a jedním z nich by mohl být i prezident Miloš Zeman. Jeho přímá podpora je tou nejlepší cestou, jak si pana prezidenta naklonit na svou stranu,“ domnívá se hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

