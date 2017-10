K čemu je nám maňásek?

Poprvé od listopadu 1989 hrozí, že se do čela vlády dostane trestně stíhaný člověk, kterému hrozí mnohaleté vězení stejně jako jeho rodině. V zahraničí tato zpráva vyvolává nechápavé pohledy politiků i novinářů, u domácích voličů přesto vůdce hnutí ANO Andrej Babiš pár dní před volbami s přehledem vede. A zřejmě zvítězí, ať už udělá cokoli.

My voliči jsme se nechali unést bezobsažnou reklamní mašinerií Babišových marketérů. Ta funguje podobně jako prodej pracího prášku, který vám sice na prádle nechá spoustu skvrn, ale vy ho kupujete stále dokola, protože jeho balení je přece tak přitažlivé. Takového maňáska, který jen hezky vypadá, ale ve skutečnosti nic nespraví, v české politice nepotřebujeme.

Existuje mnoho důvodů, proč se volba Andreje Babiše za premiéra této zemi nevyplatí. Řada z nich možná ještě nikdy nezazněla, na jiné jsme sami zapomněli nebo si je vůbec neuvědomujeme, i když jsou zcela nezpochybnitelné.

Investice do úředníků

Jedním z hlavních argumentů Babišových věrných voličů je slušný hospodářský růst, rostoucí výběr daní a snížení zadlužení. Tyto zásluhy mylně přisuzují právě bývalému ministrovi financí. Jen z čísel o českém státním rozpočtu je přitom zřejmě, že Andrej Babiš a jím vedené ministerstvo financí dosáhlo v minulých letech dobrého výsledku hospodaření díky rezervám a daním zvýšeným za Nečasovy vlády.

Podle mustru Čapího hnízda Babiš čachroval i se státními pozemky. Čtěte:

Současné vzedmutí tuzemské ekonomiky je podpořeno především rostoucí spotřebou domácností, nikoli sofistikovanými investicemi vlády. Tedy pokud za ně nepovažujeme rostoucí výdaje na počty úředníků a jejich platy. Jen za poslední čtyři roky nastoupilo do služeb české byrokracie 30 tisíc nových zaměstnanců, značná část z nich právě na ministerstvo financí v době, kdy ho vedl Andrej Babiš.

Růst HDP a solidní bilance rozpočtu jsou také do značné míry způsobeny přílivem miliard z Bruselu. Regionální dotační programy, kterými Evropská unie už více než deset let pomáhá civilizovat především náš venkov, se reálně mění na rozpočtové transfery, kterými vláda může vylepšovat hospodaření země, a tím i svůj obraz na veřejnosti. Právě o to se Andrej Babiš v posledních letech vehementně snažil.

Dalším zdánlivým pozitivem Babišova vstupu do politiky je stabilita právě končící vlády. Je pravda, že současná koalice je teprve třetí vládou v historii samostatné České republiky a prvním kabinetem za posledních 15 let, který se dokázal udržet pohromadě do konce standardního čtyřletého mandátu.

Politika stále více zajímá nejbohatší Čechy. Jejich peníze postupně mění politickou soutěž v zemi. Kdo dá víc? Čtěte:

Stabilita této vlády ale byla do značné míry umělá, což bylo vidět letos na jaře během vládní krize. Napětí mezi Bohuslavem Sobotkou a Andrejem Babišem skončilo odchodem šéfa ANO z vlády. Sobotka právě kvůli stabilitě vlády, kterou se celé čtyři roky snažil držet pohromadě, neměl dostatek času věnovat se vlastní straně. Nakonec proto přišel o post šéfa ČSSD a do voleb už svou sociální demokracii nevede.

Cizí peří

Obecně řečeno, stabilita vlády je nám k ničemu, pokud její výsledky nejsou dobré. Výkon vládnutí současného kabinetu stačí porovnat s výsledky toho předchozího, který vedl Petr Nečas. Přestože svůj mandát nedokončil, byl to právě Nečasův kabinet, který za sebou nechal odvážné otisky ze svého programu. Dokázal po dlouhých letech nicnedělání prosadit důchodovou reformu, schválil roky odkládané vyrovnání státu s církvemi a také mimo jiné vytvořil rozpočtové rezervy a zvýšil daně, z čehož jsme doteď žili. A Andrej Babiš si na tomto „cizím peří“ postavil svou vlastní kampaň.

Byl to opět Nečas, který uvolnil ruce státním zástupcům, začala se vyšetřovat nejzávažnější korupční podezření, a to i mezi samotnými politiky. Což později smetlo samotného Nečase, který na rozdíl od Babiše uměl ihned přijmout politickou odpovědnost a na svoji funkci rezignoval. Přestože v tu chvíli nebyl obviněn. Kvalita demokracie za Nečasovy vlády nepochybně stoupla, ačkoli tento kabinet nebyl stabilní a nakonec se rozpadl. Sobotkova a Babišova vláda sice vydržela, ale za dobu svého vládnutí dokázala prosadit jednu větší reformu - elektronickou evidenci tržeb. Její přínos pro státní rozpočet dosud nebyl jednoznačně prokázán.

Přečtěte si komentář Pavla Párala: Lithium a Andrejovy tepláky

Ani výsledky dalších ministerstev vedených hnutí ANO nejsou nijak ohromující. Především váznou důležité dopravní stavby, ačkoliv Babiš před čtyřmi lety sliboval výrazný pokrok. Zákon, který by je pomohl urychlit, nestihlo ministerstvo dopravy pro tuto vládu připravit. Zatím se nijak nevyznamenalo ani ministerstvo pro místní rozvoj: při čerpání evropských fondů rozhodně nepatříme mezi premianty.

Sobotkova vláda tak za sebou zanechala především razantní zvýšení minimální mzdy, které pomohlo zvednout platovou hladinu u všech zaměstnanců a má pozitivní dopady na vysokou spotřebu domácností i na jejich rostoucí celkové bohatství. Jenže na zvýšení několik let zamrzlé minimální mzdy tlačila nejvíc právě sociální demokracie. Hnutí ANO se k těmto návrhům muselo přidat vzhledem k proměně své voličské základny, která zahrnuje především levicově smýšlející voliče.

Spokojené bahno

S Andrejem Babišem si dnes nespojujeme jen každodenní střet zájmů či trestní stíhání kvůli zneužití veřejných peněz. Babiš jde do víkendových voleb s dalším staronovým podezřením. Slovenský Ústavní soud před několika dny rozhodl o tom, že šéf ANO je stále agentem Burešem. Rozsudky, které zpochybnily záznamy o Babišově aktivní spolupráci s komunistickou Státní bezpečností, totiž soud zrušil.

Je s podivem, že někdo s tak poškozeným politickým renomé ještě stále promlouvá k lidem z billboardů o tom, že vymete z politiky blábolení. Česko v minulých letech díky Babišovi potichoučku kleslo na samé dno politické kultury. A spokojeně se v tom bahně plácá.

Čtěte o dalších problémech Andreje Babiše:

Čtěte více z rubriky Volby 2017

O Babišových kontaktech s StB čtěte:

Záznam o Babišově spolupráci s StB: