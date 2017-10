Babiš s Faltýnkem byli obviněni v kauze Čapí hnízdo. Předseda ANO podal stížnost

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová se dnes zatím k případu nevyjádřila. Podle Zenklové to bude možné, až budou mít policisté potvrzeno, že si usnesení o zahájení trestního stíhání vyzvedli všichni obvinění.

Babiše s Faltýnkem vydala ke stíhání Sněmovna. Policie Babiše podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu.

Babiš i Faltýnek vinu popírají. Kauza je má podle jejich názoru poškodit před volbami. V dokumentech figuruje i Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes.

V žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, které dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.

Společnost Farma Čapí hnízdo, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala 6. září. Pro vydání Babiše hlasovalo 123 ze 134 přítomných poslanců, o vydání Faltýnka rozhodlo 120 ze 133 hlasujících členů dolní komory. Až na Babiše a Faltýnka se zástupci ANO hlasování nezúčastnili. Pokud Babiš a Faltýnek v říjnových volbách poslanecké mandáty obhájí, policie bude muset žádat o jejich vydání znovu.

Okolnosti dotace prověřuje i Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Vyšetřování by mohl uzavřít do konce roku.

Nejdůležitější události kolem Čapího hnízda:

2006 - Architekt Jiří Javůrek řekl, že v tomto roce začaly práce na projektu přestavby zanedbaného statku a lihovaru na konferenční centrum, uvedl v březnu 2012 server iDNES.cz. V únoru 2006 se majitelem zanedbaného areálu u Benešova stala firma Imoba z holdingu Agrofert, který patřil Andreji Babišovi. 1. prosince 2007 - Společnost s ručením omezeným ZZN AGRO Pelhřimov z holdingu Agrofert se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla a.s. ZZN Pelhřimov. Únor 2008 - Společnost ZZN AGRO Pelhřimov se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo, majitelé akcií byli od té doby anonymní. 20. srpna 2008 - Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt Farmy Čapí hnízdo. Červen 2010 - Farma Čapí hnízdo byla dokončena a otevřena. V médiích byla spojována s Babišem, který ale vlastnictví odmítal. Září 2010 - Udělením dotace pro Čapí hnízdo se zabýval týdeník Ekonom. Podle něj byla firma brána jako malý podnik a jak časopisu potvrdil středočeský dotační úřad, v případě propojení s kapitálově silnější společností by dotaci nezískala. Únor 2011 - Při jednom z auditů bylo zjištěno, že farma požádala v roce 2009 o jednu platbu dříve, než uhradila příslušnou fakturu. Kvůli porušení podmínek byla firmě vyměřena pokuta, která včetně penále dosáhla šesti milionů korun. V roce 2012 byla většina pokuty odpuštěna, firma zaplatila 37.000 korun plus penále. Říjen 2013 - „S Čapím hnízdem nemám nic společného… Nevím, komu to patří,“ řekl Andrej Babiš týdeníku Respekt. V té době Babišovo ANO mířilo za výrazným úspěchem ve volbách do Sněmovny, který mu otevřel cestu do vlády. Babiš dodal, že společnosti půjčil 400 milionů korun a má tam pronajatu jednu budovu. Listopad 2013 - Podle prohlášení Andreje Babiše skupina Agrofert převzala „ztrátovou a předluženou farmu“ Čapí hnízdo. Babiš to řekl 13. března 2016. Červen 2014 - Společnost Farma Čapí hnízdo zanikla poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Podle obchodního rejstříku se sloučila s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti skupiny Agrofert. 29. října 2015 - Premiéru měl film Matrix AB režiséra Víta Klusáka. „Myslím, že to je nejlepší projekt, co jsem kdy vymyslel,“ řekl v dokumentu Andrej Babiš o Čapím hnízdě. Už v době uvedení filmu Babiš obvinil Klusáka z „podrazu“, později řekl, že citace byla vytržená z kontextu. 29. prosince 2015 - Server Aktuálně.cz informoval, že policie začala prověřovat okolnosti získání dotace pro Čapí hnízdo. Babiš už předtím řekl, že si není vědom žádného pochybení. 2. března 2016 - Server Neovlivni.cz napsal, že Evropský úřad proti podvodům (OLAF) zahájil oficiální vyšetřování okolností, za nichž Agrofert získal 50 milionů korun z evropských fondů. 11. března 2016 - Předsedové TOP 09 Miroslav Kalousek a ODS Petr Fiala oznámili, že požádají o svolání mimořádné schůze Sněmovny kvůli kauze kolem Čapího hnízda. 13. března 2016 - Babiš řekl, že zná jméno vlastníka Čapího hnízda z doby žádosti o dotaci, nechce ho ale prozradit. O tři dny později, po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem, Babiš řekl, že majitele zveřejní. 21. března 2016 - Server HlídacíPes.org napsal, že u strategických rozhodnutí při čerpání dotace pro Čapí hnízdo stál Babišův „dvorní právník“ Václav Knotek, akcie údajně držel společně s další právničkou Agrofertu Gabrielou Knapovou. 23. března 2016 - Na mimořádné schůzi Sněmovny Babiš řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Sněmovna pak na návrh ČSSD schůzi přerušila do doby, než OLAF zveřejní výsledky svého vyšetřování. 24. května 2017 - Babiš opustil vládu. 26. května 2017 - Na twitterovém účtu skupiny Julius Šuman, která zveřejnila nahrávky Andreje Babiše, se objevila auditorská zpráva ministerstva financí o farmě Čapí hnízdo. Dokument dochází k závěru, že nelze prokázat ani vyloučit propojení Čapího hnízda s holdingem Agrofert v době žádosti o dotaci. 31. května 2017 - OLAF oznámil, že očekává uzavření svého vyšetřování okolo dotací pro Čapí hnízdo do konce roku. 10. srpna 2017 - Policie zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Žádost souvisí s kauzou dotací pro Čapí hnízdo. 6. září 2017 - Sněmovna Babiše a Faltýnka vydala. 29. září 2017 - Žalobce dostal od policie usnesení o zahájení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Počet ani jména obviněných mluvčí zastupitelství nesdělila. 9. října 2017 - Babiš a Faltýnek byli obviněni v souvislosti s dotací pro Čapí hnízdo. Oba politici vinu popírají. Babiš ČTK napsal, že proti obvinění podal stížnost.

