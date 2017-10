Čapí hnízdo 2: Babiš nakupoval státní pozemky přes prostředníky

Na veřejnosti se ukazuje jen zřídka a před dotazy novinářů se skrývá. Snad jedinou příležitostí, kdy se dobrovolně vystavil bleskům fotoaparátů, byla nedávná svatba jeho sestry Moniky Babišové na Čapím hnízdě.

Právě v příběhu čerpání dotací na tuto patrně nejznámější farmu v Česku hrál jednačtyřicetiletý Martin Herodes klíčovou roli. Podle závěrů policie z přípravného řízení už byl nebo brzy bude obviněn z účastenství na trestném činu dotačního podvodu. Jak už víme, policie Herodese podezřívá z toho, že jeho vlastnictví Čapího hnízda bylo pouze účelové kvůli tomu, aby farma získala potřebnou padesátimilionovou dotaci z evropských fondů. Podle detektivů měl uzavřít několik „fiktivních“ smluv, aby zametl stopy k Babišovi jako skutečnému příjemci dotací.

Kauza Čapího hnízda je však jen jednou z majetkových operací, při nichž Herodes pomáhal Babišovu holdingu Agrofert dostat se k nemovitostem, na něž by tento chemicko-zemědělský kolos jinak neměl podle platných zákonů nárok. Na základě průzkumu Herodesova vlastnictví, které týdeník Euro provedl, by se jeho hlavní povolání snadno dalo nazvat iako „bílý kůň“.

Výhra jackpotu

Martin Herodes v letech 2008 až 2012 výhodně nakupoval desítky státních pozemků po celé České republice a dodnes není zcela jasné, z jakých zdrojů jejich nákup financoval. Do té doby byl podobně jako jeho sestra Monika zaměstnán v lovosické chemičce Lovochemie, která spadá pod Agrofert.

V roce 2008 pak musel Herodes prožít velmi šťastný rok. Při pohledu do katastru nemovitostí to skoro vypadá, jako by náhle vyhrál jackpot ve sportce.

Zničehonic začal masivně investovat do zemědělské půdy. Často se jednalo o pozemky, na nichž jako nájemce hospodařily podniky z Babišova holdingu. K vlastnictví těchto pozemků se Agrofert v letech 2008 až 2012 nemohl legálně dostat kvůli tehdejšímu zákonu o převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Podmínky nákupu státních pozemků Pozemkový fond ČR do roku 2012 rozprodával tisíce hektarů státní půdy, avšak přímý prodej právnickým osobám nebyl umožněn. Pozemky mohly podle zákona získat pouze „české fyzické osoby, obce, osoby oprávněné k náhradní restituci, veřejné vysoké školy, které zajišťují vzdělávání v zemědělských a lesnických oborech, a veřejné výzkumné instituce, které provádějí výzkum v zemědělských nebo lesnických oborech“. Právnické osoby mohly státní majetek nabýt pouze za předpokladu, že na daných pozemcích vlastnily nějaké stavby. Agrofert na daných pozemcích většinou pěstoval pouze obiloviny.

Podle kupních smluv, které má týdeník Euro k dispozici, následně v roce 2015 Herodes desítky nakoupených pozemků prodal Babišově developerské divizi Imoba.

Týdeník Euro se pokusil Martina Herodese kontaktovat, avšak neúspěšně. „Myslím, že se s vámi nebude chtít bavit. Má své osobní důvody,“ uvedl šéf komunikace hnutí ANO Vladimír Vořechovský, který s Herodesem působí jako jednatel společnosti Panda Media.

Na zaslané dotazy Herodes neodpověděl. Od tiskového oddělení Agrofertu přišla velmi stručná odpověď. „Vzhledem k mediálnímu vláčení koncernu Agrofert vaším týdeníkem Vám nebudeme odpovídat. Přeji Vám hezké dopoledne!“ napsal v e-mailu komunikační pracovník Agrofertu Jan Pavlů.

