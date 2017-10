Nejsem populista, kvůli EET mě lidé nenávidí. Babiš rozmlouval Němcům srovnání s Orbánem

Favorit říjnových voleb Andrej Babiš se svým hnutím ANO vede Českou republiku do společnosti Maďarska Viktora Orbána či Polska, jehož vládu reálně řídí Jarosław Kaczyński, napsal německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ve svém obsáhlém článku. Materiál pro německé čtenáře shrnuje osobu bývalého českého ministra financí, který zůstává s přehledem favoritem českých parlamentních voleb, jež se konají za necelých 14 dnů.

Miliardář a bývalý ministr financí je pro mnohé doma i v zahraničí populista, který děsí Evropskou unii a je dotačním podvodníkem, připomenul deník. Sám Babiš pro FAZ odmítl, že by byl populistou. „Jsem populistou jen v tom smyslu, pokud to znamená být zvolen lidmi a sloužit národu,“ citoval jeho slova německý deník.

Že není politikem, který se chce většině voličů zalíbit, dokumentuje na příkladu zavedení elektronické evidence tržeb (EET). „Nikdy bych to nezavedl, kdybych byl populista. Lidé mě za to nenávidí, protože se nemohou vyhnout placení daní,“ vysvětlil „povltavský Berlusconi“. Ekonomický program Babiše „není revoluční ani nebezpečný,“ především je ale nekonkrétní, poznamenal FAZ.

Sám sebe Babiš označil za obdivovatele konzervativního politika Wolfganga Schäubleho, který osm let řídil německé finance a rozpočtové deficity změnil v přebytky. Během Babišovy éry rovněž klesl poměr vládního dluhu k HDP, zásluhu na tom má však růst domácí ekonomiky. Jen v roce 2016 zaznamenal český rozpočet mírný přebytek ve výši 0,6 HDP.

I díky klesajícímu zadlužení nemá Česko problémy, aby přijalo evropskou měnu. S tím ale Babiš stále váhá. Zejména upozorňuje na politické důsledky vstupu do eurozóny, které by znamenaly pomoci Řecku případně bankám v Itálii. Evropskou unii obecně označil za dobrý projekt, o případném odchodu ČR z EU by se prý hlasovat nemělo.

V otázce uprchlíků tvrdí, že do Německa chodí zejména kvůli sociálním výhodám. Česko by mělo spíše spoléhat na pracovníky z Východu, zejména z Ukrajiny, míní. „Naše firmy by se měly rozhodnout, koho si na práci najmou, ne pan Juncker,“ odmítl šéf ANO případné kvóty na přerozdělení migrantů.

Deník dodal, že časopis Forbes odhadl jeho majetek na 3,9 miliardy dolarů (86 miliard korun) a označil jej za českého Donalda Trumpa. Podle aktuálního žebříčku miliardářů v ČR týdeníku Euro to je 111 miliard korun a zůstává na druhém místě za Petrem Kellnerem.

Babišovo snění Bratislavský rodák slibuje urychlení výstavby dopravní infrastruktury, zejména dálnic. Pokud se stane premiérem, měla by do pěti let měla být vybudována základní síť dálnic v ČR. Navíc chce nejlepší české mozky, které pracují pro firmy v Silicon Valley získat zpět, aby zakládaly nové projekty doma.



V otázce zahraničních investic hovoří zejména o bankovním sektoru. Do rakouské Erste Group, jež patří Česká spořitelna a francouzské Société Générale, které patří Komerční banka, ročně odteče na dividendách 10 miliard eur (259 miliard korun). „Mnoho lidí si na to stěžuje a tvrdí, že peníze musí zůstat v naší zemi. Nad tím se musíme zamyslet,“ řekl Babiš. Sám přitom vlastní v Německu chemičku Piesteritz a pekárnu Lieken.

