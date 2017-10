Slovenský ústavní soud vrátil kauzu Babiše a StB krajskému soudu

Výběr událostí kolem soudního sporu o údajné spolupráci šéfa hnutí ANO Andreje Babiše s někdejší československou tajnou policií StB:



3. prosince 2011 - Server Euro.cz zveřejnil fotokopie dokumentů z Babišova svazku vedeného StB, podle kterých byl podnikatel od roku 1980 jejím důvěrníkem a v listopadu 1982 se stal agentem. Babiš, který vážně uvažoval o vstupu do politiky, se označení spolupracovníka StB bránil. Babišův svazek je archivován v Bratislavě; podstatná část materiálů z něj byla skartována v prosinci 1989.



17. ledna 2012 - Babiš podal u bratislavského soudu žalobu na slovenský Ústav paměti národa (ÚPN) kvůli archivním svazkům, podle kterých spolupracoval s StB.



6. června 2013 - Soud začal projednávat žalobu Babiše o jeho neoprávněném vedení ve svazcích StB coby agenta. Babiš osobně před soudem spolupráci s StB popřel.



17. listopadu 2013 - Babiš označil proces kvůli údajné spolupráci s StB za zmanipulovaný. V Otázkách Václava Moravce České televize řekl, že spolupráci nepodepsal, naopak byl terorizován, vyšetřován a vydírán, protože měl v rodině „dvě emigračky“.



24. listopadu 2013 - Bývalý důstojník tajné služby Andrej Kuľha v rozhovoru pro týdeník Euro uvedl, že svazek, který má dokládat spolupráci Babiše s StB, je zfalšovaný.



26. ledna 2014 - Babiš se stal českým ministrem financí a místopředsedou kabinetu. Prezident Miloš Zeman se předtím nechal slyšet, že do vlády jmenuje jen politiky s čistým lustračním osvědčením (Babiš o osvědčení nepožádal). Nakonec se ale hlava státu spokojila s tím, že vládní koalice poslala do druhého sněmovního čtení novelu zákona o státní službě, která od ministrů lustrační osvědčení nevyžaduje.



30. ledna 2014 - Kuľha u bratislavského soudu prohlásil, že svazek Babiše ukazuje pouze jeho nevědomou spolupráci s StB. Podobně se vyjádřil také někdejší člen takzvané lustrační komise Milan Žitný.



14. dubna 2014 - Bývalý příslušník StB Július Šuman před soudem popřel informace z archivních dokumentů, že v 80. letech získal Babiše ke spolupráci s StB jako agenta.



15. května 2014 - Badatel ÚPN Jerguš Sivoš a jeho kolega Radek Schovánek z českého Ústavu pro studium totalitních režimů před soudem prohlásili, že archivní svazky, které se zmiňují o údajné spolupráci Babiše s StB, byly vedeny v souladu s tehdy platnými předpisy.



26. června 2014 - Bratislavský okresní soud rozhodl, že Babiš je ve svazcích někdejší tajné policie StB v komunistickém Československu neoprávněně evidován coby její agent.



30. června 2015 - Rozhodnutí soudu prvního stupně o neoprávněné evidenci Babiše ve svazcích StB v odvolacím řízení potvrdil Bratislavský krajský soud.



6. února 2017 - Slovenský nejvyšší soud oznámil, že 31. ledna zamítl dovolání proti dřívějšímu rozhodnutí nižších soudů, že Babiš je neoprávněně evidován ve svazcích StB coby její agent.



10. března 2017 - Slovenský Ústav paměti národa (ÚPN) podal ústavní stížnost proti verdiktu nejvyššího soudu.



2. května 2017 - Slovenský ústavní soud přijal k dalšímu posouzení stížnost ÚPN.



14. září 2017 - Slovenský ústavní soud na veřejném zasedání projednal stížnost ÚPN a oznámil, že verdikt vynese 12. října.



12. října 2017 - Slovenský ústavní soud zrušil pravomocné rozhodnutí slovenského nejvyššího i krajského soudu, že Babiš je ve svazcích StB veden jako její agent neoprávněně. Senát tak vyhověl stížnosti ÚPN.