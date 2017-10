Lithium a Andrejovy tepláky

Jak se stane, že se z komunisty stane dolarový miliardář, lze historicky poměrně dobře zdokumentovat. Opačný proces dokonce na případu stejné osoby je unikátní, ale zjevně možný. Zvláště, když jde tlusté do tenkých. A to opravdu hustě.

Kauza „lithium“ vznikla pár hodin poté, co partička říkající si Šuman zveřejnila interní dokumenty banky HSBC, z nichž jednoznačně vyplývá, že konečným beneficientem firmy Čapí hnízdo byla vždy, jen a pouze jediná osoba – Andrej Babiš, který se sám za vlastníka před bankou označuje.

V redakční poště přistál výpis z banky. @AndrejBabis - my za to nemůžeme. To se jen sypou kostlivci z tvejch skříní. #čapí - tweet 1/3 pic.twitter.com/dEvwXve0xx — Skupina Šuman (@skupina_suman) 8. října 2017

To už nejsou policejní podezření opřená o nepřímé důkazy. Při čerpání úvěru musí každá firma v bance, jakkoli anonymní má akcie, odhalit konečného vlastníka. Pokud nejsou zveřejněné dokumenty hodně dobrým a mimořádně rafinovaným podvrhem, což zatím Babiš, ale ani HSBC netvrdí, jde o korunní důkaz, že čerpání evropské dotace určené malým a středním podnikům byl dotační podvod se škodou velkého rozsahu, za nějž náleží trest v sazbě od pěti do deseti let nepodmíněně. A těžko hledat soudce, který bude měřit jinak.

Babišův názor našel zastánce:

V této souvislosti je zcela irelevantní, kdo je skupina Šuman, jaké sleduje cíle a nakolik je to důvěryhodná partička. Identické dokumenty si totiž může vyžádat od banky policie, a jak lze dovozovat z reakce banky, také si je vyžádala a dostala. A v takovém případě si miliardář aspirující na premiérské křeslo ve volbách o příštím víkendu může nechat u svého krejčího šít miliardářské tepláky na míru a druhou sadu objednat pro manželku, kterou do toho namočil. Vyvolávání umělých skandálů kolem lithia na tom vůbec nic nezmění.

Babišovi dnes zůstává pouze šance ovládnout politickou scénu a s nějakým kolaborantem sestavit vládu, jejíž ministři vnitra a spravedlnosti budou mít sílu zlikvidovat vyšetřovatele a dozorového státního zástupce a zahrát kauzu do autu. Nebo nějak zobchodovat s prezidentem Zemanem zastavení trestního stíhání prezidentskou milostí výměnou za podporu při druhé volbě. Se splatností samozřejmě až ex post. A pak už definitivně budeme Babišstánem, v němž schopnost krást je základním předpokladem pro politickou kariéru.

