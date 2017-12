Bez stuhy, bez balicího papíru, bez podpisu. Takový dárek nechal Martin Stropnický (ANO) své nástupkyni v šuplíku. Řeč je o stále nedotaženém nákupu mobilních 3D radarů. Přestože vedení vyzbrojovací sekce se dlouhodobě snaží tvrdit, že uzavření kontraktu vlastně nic nebrání, nově jmenovaná ministryně obrany Karla Šlechtová (nestranička za ANO) hned tak zakázku neschválí.

„Nehodlám být jen podpisová náhrada. Buď byly důvody, proč nákup radarů MADR nepodepsal můj předchůdce, nebo jde jen o čas. Musím si vše ověřit,“ sdělila Šlechtová Euru ve středu večer. To už za sebou měla schůzku, na níž se setkala s kompletním vedením ministerstva i generálního štábu. „Především si zjistím všechny detaily ohledně zakázek,“ dodala.

Ještě ve středu odpoledne, hned po uvedení do funkce, na chodbě ministerstva prohlásila, že je připravena nechat si vypracovat posudky na zakázky. „Je zde spousta otevřených výběrových řízení, všechny nechám prověřit,“ řekla doslova.

To se týká nejen izraelských radarů MADR ze společnosti Elta Systems za 5 miliard korun, ale také tendru na dvanáct víceúčelových vrtulníků. Finální nabídky z USA a Itálie má už přitom ministerstvo obrany několik týdnů k dispozici. „Budu chtít znát genezi tohoto požadavku, budu chtít vědět proč právě víceúčelové vrtulníky, abych to sama pochopila,“ upřesnila.

Hodně práce tak v příštích týdnech čeká Daniela Koštovala, náměstka pro vyzbrojování. To on bude muset nové ministryni vysvětlovat, proč se do finální fáze výběru nových helikoptér dostaly téměř neporovnatelné nabídky společností Bell Helicopter a AgustaWestland, nebo z jakého důvodu se obrana před rokem rozhodla pro izraelské radary MADR, které jsou dražší než konkurenční švédská technologie.

