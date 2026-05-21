Skupina Colt CZ hlásí meziročně o třetinu vyšší tržby. Historicky nejlepšímu výsledku pomohly loňské akvizice

Tržby na úrovni 7,3 miliardy korun a 2,1miliardová EBITDA (očištěná o mimořádné položky). Tak vypadají hlavní finanční ukazatele společnosti Colt CZ Group SE za první letošní čtvrtletí. V něm si firma v meziročním srovnání podle neauditovaných výsledků polepšila o 32,7, respektive 72,1 procenta.

„První čtvrtletí roku 2026 potvrdilo sílu našeho diverzifikovaného obchodního modelu a správnost strategického směřování Skupiny. Dosáhli jsme historicky nejlepších výsledků za první kvartál, a to jak z pohledu výnosů, tak ziskovosti. Vedle silného výkonu tradičních segmentů ručních palných zbraní a munice se do výsledků významně promítl také nový segment energetických materiálů, který se tak stává jedním z klíčových pilířů našeho budoucího růstu,“ uvedl Radek Musil, generální ředitel Colt CZ Group.

Upravený čistý zisk po zdanění se od začátku letošního ledna do konce března vyšplhal na úroveň 950,6 milionu korun, což značí meziročně o 73,9 procenta lepší výsledek, než z jakého se skupina mohla těšit ve stejném období vloni. Dle vedení společnosti stojí za těmito čísly především kombinace organického růstu a konsolidace nového segmentu energetických materiálů po akvizici firem Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power.

„Pro zbytek roku bude důležité úspěšné uzavření strategických tendrů, pokračující důraz na provozní efektivitu a další posilování na evropských i mimoevropských trzích,“ dodal Musil.

