Když si plácnou dva miliardáři. Hotel Fairmont Golden Prague má nového majoritního vlastníka, Šlemrův podíl získává spoluzakladatel Avastu Baudiš

Nedávno zrekonstruovaný pětihvězdičkový hotel Fairmont Golden Prague získává nového majoritního vlastníka. Sedmdesátiprocentní podíl v něm přebírá podnikatel a filantrop Pavel Baudiš, který tuto část získal od jiného známého českého byznysmena Oldřicha Šlemra.
Změna vlastníka proběhla prostřednictvím takzvaného swapu, kdy si oba miliardáři „vyměnili“ podniky, které vlastní a z nichž jeden byl součástí právě majetkové struktury zmíněného luxusního hotelu. Pětašedesátiletý Baudiš tak nyní získává kontrolu nad společností WIC Prague, zatímco jeho dlouholetý obchodní partner Šlemr je nově většinovým vlastníkem firmy R2G Rohan. Zbylý 30procentní podíl v hotelu nadále patří dalšímu spoluzakladateli Avastu Eduardu Kučerovi.
„S Eduardem a Oldřichem jsme se před pěti lety rozhodli tuto budovu zachránit, obnovit její význam jako architektonického skvostu a společenského centra, které bude opět sloužit místní komunitě i návštěvníkům města,“ prohlásil Baudiš s tím, že k budově luxusního hotelu, který nedávno získal dva klíče MICHELIN, čímž se zařadil mezi nejvýznamnější hotelové destinace v Evropě, jej pojí i citové pouto.
„Prahu mám rád. Můj pradědeček byl stavitel a věnoval Praze celý svůj život. Postavil zde šest mostů, z nichž čtyři stále stojí – jedním z nich je Čechův most. Beru to jako poctu pradědečkovi. Spojit jeho Čechův most s hotelem a jeho okolím a celé území na Starém Městě pozvednout na vyšší úroveň. A tuto vizi bych chtěl dotáhnout do konce,“ dodal Baudiš.