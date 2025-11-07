Čekání se prodlužuje. Nové GTA 6 vyjde až za rok v listopadu, oznámili vývojáři

Jedna z nejočekávanějších her současnosti, adventura GTA 6, která představuje další díl oblíbené série Grand Theft Auto, světlo světa jen tak nespatří. K dispozici měla být původně již během letošního roku, poté její vydání lidé z Rockstar Games odsunuli na nadcházející květen. Ovšem jen proto, aby nyní oznámili další odložení. Nově by hra měla vyjít až 19. listopadu 2026, tedy za více než rok.
Na svém firemním účtu na sociální síti X vývojáři toto rozhodnutí omlouvali potřebou více času na finální doladění hry. Na ní přitom pracují již od roku 2018, jak připomíná náš sesterský web Cnews.cz.
Vývojáři stroze oznámili odklad na síti X a na webu. Zdroj: X/Rockstar Games
Dle serveru BBC se v případě zmíněného studia nejedná o ojedinělou záležitost. Podobně v minulosti odkládalo vydání jiného dlouho očekávaného videoherního titulu, a sice hry Red Dead Redemption 2. I tu si hráči z celého světa mohli pořídit zhruba s jednoročním zpožděním.
Dosud poslední „gétéáčko“, oficiálně nazvané jako GTA 5, společnost Rockstar Games vydala v roce 2013. S více než 220 miliony kopií se přitom jedná o celkově druhou nejprodávanější hru vůbec, uvádí BBC. První příčka patří titulu Minecraft.