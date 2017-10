Zprava téměř dobrý. ODS může skončit druhá s polovinou někdejších hlasů

„Tohle je zatím nejmenší, co jsem viděl,“ uznává Zdeněk Černý poté, co si prohlédl zdejší malý sál s improvizovaným pódiem. Není pro víc než 50 lidí, pokud se neinspirujete v letecké ekonomické třídě. A spíš než Helena Vondráčková tu po večerech vystupují manželé Maškovi z Dua Melodie, případně cvičí důchodci. Anebo šéf ODS Petr Fiala s Martinem Dejdarem, to nyní před volbami.

„Uvidíte, že se vám to bude líbit. Je v tom politika, ale i zábava, aby to nenudilo,“ slibuje Černý, kandidát ODS v Jihomoravském kraji. Zdejší kandidátku vede Fiala, někdejší rektor brněnské Masarykovy univerzity, jemuž ODS píše kolem jména tolik vysokoškolských titulů, že kvůli zábavě ani nemusíte až do kuřimského kulturáku.

Show Dejdar/Fiala je součástí kontaktní kampaně, která se profesora v čele kdysi vládní strany snaží voličům prodávat jako normálního „chlapa“, co miluje nejen české hospody. Jen Topolánkovy „gule“ radši nechává v pozadí.

O tom se mimo jiné dočtete i v propagační knížečce Petr Fiala od A do Z, a zvlášť v Kuřimi je to v případě ODS menší déjà vu. Kousek od Kotelny se to samé snažil v létě 2009 dělat i tehdejší šéf ODS a padlý premiér Mirek Topolánek, když Brněnsko brázdil v rámci předvolební kampaně k později zrušeným předčasným volbám nazvané lyricky Léto s Topolem. Topolánek ovšem nebyl žádný profesor, spíš naopak: až příliš často trousil košilaté vtipy, jimž se často smál jen sám, a sem tam chtěl taky dát někomu pěstí.

Právě on započal volný pád ODS, který po hanebném konci Nečasovy vlády stvrdilo necelých osm procent hlasů ve sněmovních volbách 2013. Napravit to má nyní právě Fiala, jenž ODS vede od ledna 2014, kdy straně slíbil, že ji vyvede z pekla.

Po téměř čtyřech letech se pohybuje v šedé zóně deset až patnáct procent volebních preferencí, kam stabilně patří i KSČM a kam se propadla ČSSD. ODS tak znovu ve volbách hrozí druhé místo, byť jí na to tentokrát může stačit pouhá polovina jejích někdejších volebních zisků.

