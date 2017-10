Česko se musí podílet na reformě EU, apeluje Fiala. Euro zatím nechce

Podle Fialy panuje v EU obecná shoda na tom, že je reforma potřebná. „Teď jde o to, jak ta reforma bude vypadat. Já chci, aby Česká republika byla u té reformy, abychom byli aktivní. Aby se to nerozhodovalo v Berlíně nebo v Paříži a my si počkali, k čemu dospějí. Já chci, abychom do toho vstoupili jako jiné země se svými představami, se svými zájmy,“ řekl předseda ODS.

Česko podle něj bude muset v EU hledat podporu pro své požadavky, k tomu bude nutné jasně stanovit národní zájmy. Fiala proto po volbách vyzve hlavní strany, aby našly shodu na základních věcech, o které bude Česko v unii usilovat. „Když nejsme doma jednotní v těchhle věcech, tak nemůžeme být navenek silní. Jiné státy tuhle národní shodu mají, proto jsou úspěšné,“ řekl.

Reforma unie přitom dle Fialy otevírá prostor k tomu, aby si Česko vyjednalo výjimku z povinného zavedení eura. „My neodmítáme a priori euro. My chceme, aby lidé mohli sami rozhodnout, aby Česká republika sama rozhodla, kdy a zda euro přijme,“ řekl.

Fiala tvrdí, že eurozóna vypadá nyní jinak, než když Česko v roce 2004 do EU vstoupilo a zavázalo se společnou měnu přijmout. „Já sám nepovažuji přijetí eura v současné době za výhodné z několika důvodů. Ten hlavní je, že kdybychom vstoupili do eurozóny, tak se musíme podílet na řešení rozpočtové nekázně některých členských států, což je jednoznačně ekonomicky nevýhodné,“ řekl Fiala. Dalším důvodem podle něj je, že se ukazují strukturální problémy, které brání dobrému fungování eurozóny.

„Já bych tu věc vždycky poměřoval zájmy České republiky, toho, co je pro nás dobré a co pro nás dobré není. A v tuto chvíli euro není něco, co by pro nás představovalo výhodu,“ uvedl předseda ODS.

Fiala také podotkl, že ODS je pro členství Česka v EU a k euru se staví pragmaticky. „To znamená, bude-li euro funkční, ukáže-li se, že ten projekt je opraven, že nám může přinést výhody, bavme se o tom. Ale tak, že o tom rozhodnou lidé. Ne, že tady nějaká vláda udělá nezvratné kroky, a pak už si nebudeme moct vůbec zvolit,“ řekl.

Cíl ODS: snížit daně, zrušit EET

ODS chce po volbách co nejrychleji snížit a zjednodušit daně, zrušit elektronickou evidenci tržeb (EET) a omezit byrokracii. „My chceme co nejrychleji prosadit daňové změny,“ řekl. ODS požaduje změnu daně z příjmu z 15 procent ze superhrubé mzdy na 15 procent z hrubé mzdy, což by znamenalo růst čisté mzdy asi o sedm procent. Chce také zavést dvě sazby DPH ve výši 19 a deset procent a o dva procentní body snížit povinné odvody zaměstnavatelů za zaměstnance. „Tohle opatření je i pro budoucnost, protože to umožní, když růst nebude takový, aby zaměstnavatelé mohli pracovní místa vůbec vytvářet,“ řekl Fiala.

Strana chce daňové zákony změnit co nejdřív po volbách, a poté už je ponechat platné po celé volební období. „My to snížíme, zjednodušíme naráz a jednou. A pak už celé volební období na to nebudeme sahat, protože stabilita prostředí je hrozně důležitá pro každého, pro podnikání, strategii a rozvoj firmy,“ řekl Fiala.

V daňové oblasti chce ODS některé normy i rušit. „EET, kontrolní hlášení a všelijaké další nesmysly,“ řekl Fiala.

ODS chce dvouciferný výsledek Fiala v blížících se sněmovních volbách cílí na dvouciferný výsledek. Kampaň podle něj ukazuje změnu ve vnímání ODS oproti volbám před čtyřmi lety i posun oproti krajským volbám v loňském roce, voliči už se ho neptají na minulost občanských demokratů.



„Nijak se netajím tím, že bych chtěl dvouciferný výsledek. To je něco, co je dosažitelné a co by jasně potvrdilo, že ODS jde nahoru,“ řekl. Doplnil, že výsledek voleb závisí i na tom, jak dopadnou soupeři.



„Lidé se se mnou baví o programu, o daních, o důchodech, o silnicích, o školství, migraci. Děje se přesně to, co chci. Vrátit smysl politice je, abychom se bavili o programové nabídce, o tom, jak my budeme řešit problémy, které lidi trápí, to je politika, jakou bychom si přáli,“ uvedl.

