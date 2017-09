Na Míru si pivo nedávej! TOP 09 bojuje o přežití, má stejný volební potenciál jako Okamura

A zvlášť v TOP 09. Ve sněmovních volbách 2010 získala nová strana založená lidovcem Miroslavem Kalouskem 17 procent hlasů i díky lidem, kteří tehdy chodili „na pivo s Karlem“. Tou dobou ještě jeden z nejpopulárnějších politiků mnohé z nich dokonce přesvědčil, aby volili i proti svým ekonomickým zájmům; málokdo totiž znal stranický socioekonomicky restriktivní program. Všichni viděli jen „hodného Karla“.

Po sedmi letech je vše jinak: knížeti letos bude 80 let a populárnější než on je i plamenný řvoun Lubomír Zaorálek. Stranu vede ještě méně populární Kalousek a donedávna vládní TOP 09 bojuje o přítomnost ve sněmovně, takže ji radši bodl do zad i střídavý šéf STAN Petr Gazdík. Ve volbách 2013 spadla na 12 procent a právě v den, kdy s Pekarovou sedím v hospodě, ji STEM přisoudil 13procentní volební potenciál. Tedy stejně jako Tomio Okamurovi. „Myslím, že to je obraz celé společnosti. Podle mě máme potenciál vyšší, ale v delším čase,“komentuje čísla STEM dvojka pražské kandidátky TOP 09.

Na Míru radši ne

Jedna věc se ale v TOP 09 přece jen nezměnila: pořád tu chodí s voliči na pivo. A dokonce i Kalousek, z nějž teď straničtí marketéři zkoušejí udělat, když ne hned ušlechtilého moudrého knížete, tak aspoň dobrého kamaráda. Na stole přede mnou proto leží pivní tácek s logem TOP 09, Kalouskovou usměvavou fotkou a sloganem Dej si s Mírou. Zdá se, že si někdo dal nad míru. „Lidi se na to bojí položit i pivo, musíme je dotisknout,“ říká bez ironie v hlase poslankyně a volební kandidátka TOP 09 Gabriela Pecková.

Zelenání TOP 09: Bursík rozšířil ekologická témata strany

Vtom do sálu vpluje starý kníže, oblečený ve svém tradičním šedém obleku a s motýlkem na krku. Když přijde ke stolu, s každým se pozdraví. „Půjdeme k lidem,“ říká mu Pekarová. „Prosím?“ naklání se k ní kníže. „Půjdeme k lidem,“ opakuje mu hlasitěji poslankyně. „Nemáte hlad, Karle?“ dodá. „Já nevím, co tady mají,“ odpoví kníže. „Seženeme jídelní lístek,“ slíbí Pekarová. Schwarzenberg je jako Jekyll a Hyde: stále častěji veřejně spí i vestoje a působí dojmem, že je mimo; současně jím ale pořád cloumají i momenty soustředění, kdy je přinejmenším poloplný života a vtipný společník.

Pražská pomazánka

Zakrátko už proto před ním stojí pivo a také velký talíř s pivním sýrem. „Co to máte, vašnosti, syrečky?“ ptá se ho Pecková, zatímco si kníže maže na chleba důstojnou porci sýru. „Ne, pivní,“odpovídá Schwarzenberg. „Já ale dělám i syrečkovou pomazánku a ta vám v parlamentu chutná,“ dodává Pecková. „Jo, ale není dobrá před rande,“ odpovídá kníže. Na rande je vlastně i v pražské hospodě, metropole je totiž poslední volební baštou, jež TOP 09 zbyla. Bez ní může klidně skončit.

Ostatně právě na ni strana pasuje i svůj program, byť to veřejně popírá: je pro EU, pro euro a také se vstřícně staví k migraci - přinejmenším na české poměry. Prozápadní rétorice tak odpovídají i předvolební preference strany, které letos už spadly i pod pět procent. I proto TOP 09 postavila do čela pražské kandidátky svůj největší voličský magnet -očividně přesluhujícího knížete. „Nějak jste zhubl,“ říká mu štamgast od protějšího stolu. „Zestárl jsem. Pajdám jako prezident a neslyším jako prezident,“ usmívá se Schwarzenberg s půllitrem vruce. „A vy budete kandidovat?“ ptá se ho jiný štamgast.

„Jo, budu. Tady v Praze,“ odpoví zaraženě kníže. Starší muž jako by jednou otázkou perfektně popsal situaci TOP 09. Strana, jíž patřil étos voleb 2010, nyní hrdě kráčí proti hlavnímu proudu. Slibuje sice, že z něj „neuhne“, mohli by jí ale uhnout voliči. Pekarová říká, že téma migrace pomalu ustupuje, i v hospodě se ale knížete málokdo ptá na něco jiného. Jeden ze starších štamgastů, jenž mezi loky piva vykřikuje latinsky, mu dokonce řekne, že Benešovy dekrety byly chyba. Pro Schwarzenberga to není nejlepší volební rada, jak dobře ví sám. TOP 09 tím ale zřejmě už nespasí.

