Já už jdu. Strach z migrace povolal do politiky i Františka Ringo Čecha

„Jsi prezidentův muž, tak se postav do čela prezidentské strany,“ vysvětluje Čech své nové politické angažmá slovy prezidenta Miloše Zemana, zatímco sedíme v jeho dřevěném srubu v Jílovišti.

Osmá hodina ráno není pro muzikanty, baviče a umělce typická. „To chodíte teprve spát, ne?“ zeptal se mě čtyřiasedmdesátiletý Čech, když jsem s ním telefonicky domlouval rozhovor. Jindy ale prostě neměl čas. „V devět mě už vyzvedává taxík, jedu na rozhovor do rádia. Nefoťte tady nic osobního, foťte jen mě a tady šéfa,“ instruuje fotografa a ukazuje na mě.

Jediný šéf v místnosti je ale Čech, důchodce s dlouhým šedivým copem oblečený ráno jen do velkých bílých trenýrek a trika. Nebo přinejmenším šéf všech volebních kandidátů SPO, bizarní strany, již drží pohromadě hlavně láska k Zemanovi a jeho velkým myšlenkám.

„Zemanovci se vzpamatovali, Miloš je hnal do útoku stejně jako mě. Jinak bych šel do politiky až v předčasných volbách, které budou za dva roky. Já jsem ale v podstatě taky vesnický člověk,“ vysvětluje Čech, muž mnoha lepších i horších talentů, jak se přihodí, že se městský muzikant a recesista stane volebním superlídrem venkovské partaje vedené bývalým členem KSČ, předsedou JZD a nyní senátorem Janem Velebou, podle nějž je poslední oázou lidské morálky venkov. „Veleba je vlídný, submisivní člověk. Demokrat tělem i duší. Je to sedlák a ten ví, že si hnojiště nemůže udělat vedle studny s pitnou vodou,“ popisuje Čech šéfa SPO.

Co ho vlast zavolala, aby se vrátil do politiky, vypouští Čech do světa apokalypsu se stejným gustem, s jakým kdysi mezi lidi pouštěl své „naivistické neumětelství“. Současně ale říká, že je „amatérský prognostik“, takže máme vše, co od něj slyšíme, brát s nadsázkou stejně jako předtím. Tedy něco jako strach s nadsázkou. Předčasné volby podle Čecha vyvolá zhoršení situace, které způsobí politické strany a hlavně muslimští migranti, kteří si k nám brzy přijdou vzít ty naše „blondýny“.

A právě to Čecha přivedlo k Velebovi, bývalému šlechtiteli prasat, jenž se poslední dobou přeškolil na znalce islámu. „V tomhle státě není nic hanba,“ říká Čech a vyzývá mě, abych si to poznamenal. Islámský terorismus je samozřejmě vážná systémová hrozba, již určitě nesníží neregulovaná muslimská imigrace, není ale ironie, že jsou právě terorismus a migrace největším volebním tématem v zemi, které se obojí vyhýbá? Vždyť žádné chudé Syřany, Afghánce ani Iráčany nelákáme. A když už jsme sem nějaké na zkoušku dovezli, za pár týdnů už byli v Německu.

