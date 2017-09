Noví sponzoři Pirátů: na kampaň přispěl miliardář Dejčmar i internetový byznysmen Barta

Česká pirátská strana nemá o bohaté a zajímavé sponzory v posledních týdnech nouzi. Dokázala díky nim vybrat na kampaň k říjnovým volbám už několik milionů korun. V polovině září jim poslal 100 tisíc internetový podnikatel Jan Barta, který je největším akcionářem ePojištění.cz a dalších internetových projektů, jako je bulvární server Extra.cz, vyhledávač nábytku Favi.cz či v analytická společnost Semantic Visions.

Bartu ke sponzoringu přesvědčil lídr Pirátů v Pardubickém kraji a pražský zastupitel Mikuláš Ferjenčík. „Známe se z Rekonstrukce státu, kterou podporoval. Tak jsem ho požádal o podporu, přestože už nechtěl žádnou politickou stranu sponzorovat,“ uvedl Ferjenčík na dotaz týdeníku Euro. Barta se v minulosti finančně podílel na kampaních TOP 09 či Strany zelených.

Pirátští donátoři Road to interest. Osmdesáti tisíci přispěl i jeden z nejúspěšnějších českých startupových investorů, spolumajitel Credo Ventures Ondřej Bartoš. Téměř 700 tisíc korun Piráti získali převodem z crowdfundingové služby HitHit.

„Piráti jsou mi sympatičtí. Jejich přidanou hodnotou ve sněmovně může být watchdogová role (kontrola moci – pozn. red.), kterou prokázali například na pražském magistrátu,“ uvedl pro týdeník Euro Jan Barta. Internetový podnikatel navíc nevylučuje, že v budoucnu podpoří dalším darem právě pražské Piráty, kterým nejvíc fandí.

Prozatím podpořil přímo jednu konkrétní akci Pirátů – vyřizování voličských průkazů zejména mladším lidem ve velkých městech. „Nejde čistě o podporu strany, ale spíše o podporu voličské účasti mladých lidí,“ upřesňuje Ferjenčík s odkazem na kampaň, kterou Piráti před několika dny odstartovali.

Piráti chtějí volební účast podpořit tím, že občanům ve vybraných velkých městech zařídí volební průkazy. Občanům, kteří by jinak museli kvůli volbám cestovat do místa svého trvalého bydliště, tak Piráti umožní hlasovat tam, kde zrovna bydlí. Vyřídit si takto voličský průkaz v ulicích Prahy nebo Brna bude možné od 1. do 10. října.

Piráti mají velkou šanci dostat se v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Pondělní průzkum společnosti CVVM jim přiřkl 6,4 procenta. Získali by víc hlasů než KDU-ČSL či TOP 09.

