„Triumvirát“ v čele ČSSD funguje dobře, míní Zaorálek

Zaorálek řekl, že Sobotka i Chovanec jsou pro něj před volbami posilami. „Bohuslav Sobotka je člověk, který velmi zdatně a s velkým nasazením a poctivostí řídil vládu. Já si vážím, jakou práci odvedl,“ řekl. Chovanec má podle něj zase zásluhu na tom, že se Česko řadí mezi nejbezpečnější země na světě.

Sobotka v polovině června opustil funkci předsedy ČSSD, ve prospěch Zaorálka se vzdal i pozice hlavní tváře kampaně. Rozhodnutí vysvětlil nutností reagovat na pokles preferencí nejsilnější vládní strany. Zaorálek nahradil dosavadního volebního manažera Jana Birkeho slovenským stratégem Robertem Žanonym, prosadil změny v podobě i tématech kampaně a zasadil se i o proměnu loga ČSSD.

Já už jdu. Strach z migrace povolal do politiky i Františka Ringo Čecha

„Triumvirát“ lídrů strany je podle Zaorálka jednotný i v tom, že pomohl prosadit Zaorálkovy představy o úpravách již v podstatě hotové kampaně. „Oni jako členové grémia mi pomohli prosadit změny, toho si cením. Když jsem řekl, že něco chci jinak, což bylo kontroverzní a v některých to mohlo vyvolat nelibost, tak že mě podpořili,“ řekl. Dodal, že kampaň je jako oblek, který musí jejímu lídrovi přesně padnout.

Česko si podle Zaorálka nemůže dovolit trestně stíhaného premiéra Česko si podle Zaorálka nemůže dovolit mít trestně stíhaného premiéra. Šéf diplomacie řekl, že taková situace by byla pro zemi z pohledu vztahů se zahraničím zničující. Zaorálek to uvedl souvislosti s případem předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, kterého Sněmovna vydala na začátku září ke stíhání kvůli případu farmy Čapí hnízdo.



Zaorálek nechtěl o možném stíhání příliš spekulovat, protože dosud nebylo oznámeno, že by Babiš byl již obviněn. „Já nevím, jak to má hnutí ANO vyřešit, nechci spekulovat, ale každý musí vědět, jak to stojí. Pokud by byl někdo trestně stíhaný, obviněný, pak není možné, aby byl nominovaný,“ uvedl ministr.

Sjezdem se ČSSD zatím nezabývá. „Řekli jsme si, že teď jsou volby, snažíme se pomáhat si a podpořit se a jít do voleb,“ uvedl. Vnitrostranické debaty chce nechat až na později, podobně jako úvahy, zda bude kandidovat na předsedu. „Dopřejme mi luxus, že si počkám na to, co svedu (ve volbách). Já mohu říct jen to, že mě velice zajímá osud ČSSD, není to tak, že by mě zajímaly jen tyto volby,“ řekl.

Ze stejných důvodů nechtěl ani spekulovat nad tím, jaký by mělo na ČSSD dopad, kdyby skončila v opozici. „Řekl jsem to i straníkům - je celá řada věcí, které bychom měli řešit, ale nezlobte se, odložme to. Teď se soustřeďme na to, kvůli čemu tady jsme jako politická strana - my jsme tu kvůli lidem,“ konstatoval.

