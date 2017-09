Německé volby: tajné služby jsou kvůli ruským hackerům ve střehu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl obavy z možného vměšování jeho země do nedělních voleb do spolkového sněmu. „Je mi to velice líto, ale nejsem lékař. O paranoidní zvěsti se nestarám,“ odbyl dotaz po možném ohrožení suverenity evropských zemí. A jak šéf ruské diplomacie dodal, zabývat se podobnými „fantaziemi“ by pro něj byla jen ztráta času.

Obavy z možného ruského vměšování do voleb, které Němci začali mít nejpozději od amerických prezidentských voleb, tím ovšem Lavrov nijak nerozptýlil.

Spolková zpravodajská služba (BND) varovala před ruskými hackerskými útoky a dezinformačními kampaněmi v předvolebním boji. Jak upřesnil prezident BND Bruno Kahl deníku Süddeutsche Zeitung, služby zjistily, že cílem těchto útoků je snaha podkopat důvěru voličů v politiku obecně.

Děravý software

Kahl zmínil možnost cílených destabilizačních kampaní a v této souvislosti mluvil výslovně o Rusku. „Vyvíjí se tu určitý nepřijatelný druh tlaku na veřejné mínění i na demokracii,“ konstatoval Kahl s tím, že tyto pokusy cílí na Evropu a zvláště pak na Německo. Deník Die Zeit zjišťoval, jak obtížné by bylo prolomit ochranu programu na zpracování volebních dat a tím ovlivnit výsledky voleb do Spolkového sněmu a dospěl k nepříjemnému zjištění. Oslovení experti z oblasti informačních technologií serveru doložili, že daný software není bezpečný.

Jedním z nich je Martin Tschirsich, čerstvý absolvent informatiky na Technické univerzitě Darmstadt. Program, který Německo používá ke zpracování volebních dat, Tschirsich během chvíle našel na internetu a důkladně jej prozkoumal. Úřady volby prohlašují za bezpečné. Jejich neohroženost vyvozují ze skutečnosti, že voliči zaškrtávají políčka na papírových lístcích, které ze zákona nelze nahradit žádným elektronickým formulářem.

To ale informatika nepřesvědčuje, protože v dalším kroku se informace z lístků digitalizují. V 70 tisících volebních místností bude na 650 tisíc spolupracovníků 24. září večer ručně přepočítávat hlasy a výsledky zapíše do papírových formulářů. Vše ostatní nicméně proběhne elektronicky prostřednictvím programu „PC-Wahl“, jehož dodavatel se honosí tvrzením, že jde o „nejpoužívanější systém organizace voleb v německé administrativě“.

Tschirsich zjistil, že datové toky v předmětném programu dokáže ovlivňovat. „Volby tedy bezpečné nejsou,“ řekl jednoznačně.

Na průnik hackerů do sítě Bundestagu upozornila maličkost

V roce 2015 napadli hackeři počítačovou síť německého parlamentu, odhalit to pomohl jeden drobný problém. Šéfce jedné z poslaneckých kanceláří Claudii Haydtové nešlo na počítači napsat „é“, obsažené ve jménu jejího známého. Když problém přetrvával i poté, co jí technici o čtyři dny později přeinstalovali programy, začalo být jasné, že systémy Bundestagu jsou napadené. Postupně vyšlo najevo, že kdosi zkopíroval poštu nejméně 16 poslaneckých kanceláří a proslídil i jejich pevné disky. Parlament přiznal, že unikly interní dokumenty a nevyloučil ani únik tajných informací.

Mezi cíli útočníků byla kancelář spolkové Kancléřky Angely Merkelové i místopředsedy Bundestagu Johannese Singhammera (CSU). Zasaženi byli i sociální demokraté Martin Rabanus a Bettina Hagedornová, důvěrníci bezpečnostní rady kontrolující rozpočet německých tajných služeb.

Poté, kdy byl útok odražen, začalo Spolkové státní zastupitelství prošetřovat možnou špionáž. Angela Merkelová hovořila o aktu hybridní války. Úřad kancléřky zvažoval dokonce i odvetný úder. Spolková vláda posléze upřesnila, že útok vedla jednotka ruské vojenské tajné služby známá pod označením APT28 nebo také „Fancy Bear“ (fešácký medvěd), která se později angažovala i v amerických prezidentských volbách.

