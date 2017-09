Němci už odpočítávají. Jaké koalice mohou přinést víkendové volby?

Do dne D u našeho největšího souseda zbývá pár dní. Příští pondělí bude jasno o výsledku německých voleb. O vítězi (CDU/CSU) a druhém v pořadí (sociální demokracie – SPD) je prakticky rozhodnuto.

Hraje se o bronz, o úspěch antisystémové AfD (Alternativa pro Německo, pozn. red.) a ve finále zejména o podobu budoucí koalice. Současná kancléřka Angela Merkelová s vysokou pravděpodobností bude opět zastávat tuto funkci. Otazníky vyvolává budoucnost „zbytku“.

CDU/CSU bude těžko hledat společnou řeč s SPD

Různé koalice mohou ve finále zaznamenat poměrně různé programové výsledky.

Pokud se do parlamentu dostane liberální FDP (Svobodní demokraté) a zaznamená slušný výsledek (podtržený třetím místem v pořadí), bude pro Merkelovou lákavější začít jednání právě s ní.

Spolkové parlamentní volby v Německu se budou konat letos 24. září. Jak si vedly strany, které by se podle předvolebního průzkumu pro televizi ARD dostaly do Bundestagu? Průzkum proběhl 14. září před volbami.

Od voleb v roce 2013 se totiž dvě největší strany posunuly v řadě ekonomických i neekonomických otázek z politického středu každá svým směrem – CDU/CSU doprava a sociální demokraté doleva.

CDU/CSU se poprvé zasazuje o zvýšení výdajů na zbrojení a obranu, chce zrušit solidární daň a snížit daň z příjmu.

Naopak SPD chce zvýšit zdanění kapitálu a zavést dědickou daň. A socialisté jsou také větším fanouškem evropské politiky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, směřující k užší integraci eurozóny, dvojrychlostní Evropě a ustavení společných hospodářských institucí.

Povolební scénáře: Merkelové by se líbila FDP

Kdyby měla Angela Merkelová možnost naopak postavit koalici s FDP, vybrala by si pohodlně partnera, který se stále pohybuje dál napravo od CDU/CSU.

Vyhnula by se tak řadě bolestných programových kompromisů v ekonomických i evropských otázkách a v neposlední řadě také v oblasti migrace, kde je program CDU/CSU i FDP bezesporu konzervativnější než návrhy SPD.

Pokud by ve finále vyhrála koalice CDU/CSU a FDP, byla by to pozitivní zpráva pro německé podnikatele a současně signál, že přátelská náruč vůči prezidentu Macronovi bude otevřená jen opatrně a podmíněně.

A co na to euro?

Je ovšem otázkou, zda by euro samotné nemělo větší radost z pokračování velké koalice, která by měla k dotažení projektu evropského ministra financí, rozpočtu a potažmo evropských dluhopisů výraznější prioritu.

Článek vyšel na webu Peak.cz