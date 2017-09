Jak volí bývalé východní a západní Německo? Dodnes velmi odlišně

I 27 let po znovusjednocení Německa panují velké rozdíly v tom, jak volí lidé v jeho bývalé západní a někdejší východní části. V letošních parlamentních volbách, které se uskuteční za šest dní, by se to podle odborníků mělo projevit například výrazně vyšší podporou pro postkomunistickou Levici i protiimigrační a protiislámskou Alternativu pro Německo (AfD) v zemích bývalé Německé demokratické republiky (NDR).