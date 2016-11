Le Penová: Trump, Hofer a Visegrád jsou spojenci

V nedělním pořadu Dimanche en politique (Neděle v politice) televize France 3 Le Penová prohlásila, že se cítí bezpečněji s Trumpem než s jeho poraženou soupeřkou Hillary Clintonovou. Trump prý chce skoncovat s politikou systematického vměšování USA jako světového četníka. Podpořila jeho odmítnutí dohody o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP), kterou označila za zcela devastující pro francouzské hospodářství.

„Dlouho mi říkali, že jsem na mezinárodní scéně v izolaci. Můžu vám říci, že s Trumpem zvoleným ve Spojených státech, s Theresou Mayovou zvolenou v Británii a uskutečňující velké množství návrhů, které obhajuji mnoho let, s ruským prezidentem, s možná příštím rakouským prezidentem, s visegrádskou skupinou se vůbec necítím v izolaci,“ řekla Le Penová. Podle ní je nyní ve stále větší izolaci německá kancléřka Angela Merkelová a všichni, kdo ji obhajují.

Se zmíněnými politiky a zeměmi se Le Penová ztotožňuje například v protiimigrační rétorice. Trump v předvolební kampani sliboval omezení přílivu muslimů, Mayová trvá na omezení systému volného pohybu osob mezi Británií a EU poté, co unii opustí, a země visegrádské skupiny bojují proti systému přerozdělování uprchlíků v rámci EU.

Le Penová hodlá v příštím roce kandidovat na francouzskou prezidentku. Dlouhodobé průzkumy veřejného mínění jí dávají naději na to, že se lehce probojuje do druhého kola voleb. A francouzští politici začali mluvit s obavami o tom, že by se jí mohlo podařit stát se hlavou státu.

Dále čtěte:

Tenisky pro radikály? New Balance žehlí marketingovou katastrofu

Zeman: Doufám, že bude Trump silný prezident

Trumpova mediální opora míří do Evropy. Chce ovlivňovat volby