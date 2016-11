Trumpova mediální opora míří do Evropy. Chce ovlivňovat volby

Zpravodajský web Breitbart.com, jenž se stal neoficiálním hlasem americké populistické pravice (alt-right), má šanci stát se prominentní publikací celosvětového významu. Jeho generální ředitel Stephen Bannon se několik měsíců před listopadovými volbami stal mužem číslo jedna Trumpovy kampaně a v lednu nastoupí jako šéfstratég Bílého domu.

Pod Bannonovým vedením se Breitbart.com pouští do ožehavých společenských témat způsobem mezi americkými médii neobvyklým. Najdete na něm sekci „Zločiny černochů“ a články pod titulky jako „Dělá feminismus z žen ošklivky?“ Podle svých tvůrců tak vytváří protiváhu převaze liberálně orientovaných mainstreamových médií.

Po volebním úspěchu chce vedení webu expandovat do Evropy. „Zemí, kde nemáme chybět, je Francie,“ řekl Bannon ještě před tím, než se v létě připojil k Trumpově kampani. Co však tehdy vypadalo jako přehnaný optimismus, je dnes realitou. Bannon chce otevřít pařížskou pobočku tak, aby stačila promluvit do květnových prezidentských voleb. V nich má velkou šanci uspět Marine Le Penová, šéfka strany Národní fronta, jejíž postoje svým důrazem na odmítání imigrace rezonují s názory, jež před americkými volbami prezentoval Donald Trump.

Další zemí, na niž chtějí Bannon a spol, upřít pozornost, je Německo. Spolková kancléřka Angela Merkelová má našlápnuto ke čtvrtému volebnímu vítězství v řadě, ačkoli loni nechala do země přijít mezi jedním a dvěma miliony migrantů ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu a Kosova. Toto rozhodnutí, jež sama byla později nucena revidovat, ubralo na popularitě jí osobně i její Křesťanskodemokratické unii. Konkurencí zprava jí hrozí populistická (ač relativně střízlivá) strana Alternative für Deutschland pod vedením Frauke Petryové. O její pozici v německé politice leccos vypovídá nelichotivá přezdívka Adolfina, jíž ji častují její levicoví odpůrci.

Lze předpokládat, že základní teze Breitbart.com - odmítání neřízené imigrace, razantní postoj vůči islámu a skepse vůči feminismu a dalším levicovým myšlenkám, jež se zabydlují v politickém mainstreamu - budou tvořit páteř obsahu webu i ve Francii a Německu. A právě tak lze předpokládat, že si i tam najdou své publikum.

Breitbart.com již funguje v Británii, kde je jeho nejvýraznější postavou Milo Yiannopoulos, výstřední homosexuální elegán a diskutér par ecellence neobvykle konzervativních názorů. Britská verze webu patřila před tamním červnovým referendem k nejhlasitějším zastáncům odchodu Británie z Evropské unie.

