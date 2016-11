Tenisky pro radikály? New Balance žehlí marketingovou katastrofu

Coby poslední z amerických výrobců sportovní obuvi, která dosud vyrábí na území Spojených států, se New Balance minulý týden postavila za Trumpův kritický názor na Transpacifickou obchodní dohodu. Ta by podle kritiků uvolnila některé obchodní bariéry a zároveň korporacím usnadnila převádění výrobních kapacit do třetího světa.

„Máme pocit, že se s Trumpem věci začínají hýbat správným směrem,“ sdělil k věci mluvčí společnosti Mathew Lebretton, aniž domyslel možné následky. Vzhledem k volbami rozdělené americké společnosti, rozjitřené atmosféře a takřka neomezené schopnosti síťových médií medializovat takřka cokoliv však zjevně přestřelil.

Internet to slyšel jinak

V uších svých liberálních zákazníků z řad mileniálů (právě u nich v posledních letech tenisky New Balance slaví úspěch) zněla jeho slova úplně jinak. „New Balance podporuje Trumpa,“ svěřovali se hromadně rozhořčení majitelé kecek na Twitteru. Vzápětí internet zaplnila videa, na nichž příznivci Clintonové boty New Balance pálí či je odhazují mezi odpadky.

@newbalance here's to moving in the right direction. Never again will I or any of my family ever buy #newbalance pic.twitter.com/5OOhaO9gln — Brandon (@DadofGabriel) 10. listopadu 2016

Brandon si tenisky New Balance prý už nekoupí. Ty, které měl, skončily v odpadcích.

Nedorozumění se New Balance prostřednictvím mluvčího pokusila vysvětlit okamžitě. „New Balance nepodporuje Donalda Trumpa. Naše vyjádření platí pouze v oblasti obchodu a ekonomiky,“ sdělil LeBretton listu Guardian. New Balance se přitom snažila poukázat na to, že kromě Trumpa se kriticky k Transpacifické dohodě stavili Sanders i Clintonová.

Nechtěně uniformou bílé rasy

Bylo už ale pozdě. Netrvalo dlouho a vyjádření New Balance si všimla konzervativní protistrana včetně krajní pravice. Podle jednoho ze zastánců nadřazenosti bílé rasy (neonacistického blogera) se tenisky New Balance staly „oficiálními botami amerického bělošstva“. Následně si toho všiml i krajně pravicový web Daily Stormer.

„Je to vaše uniforma,“ hlásá titulek článku serveru, která se snaží profilovat jako konzervativní a republikánsky orientované médium. „New Balance udělala gesto k podpoře bílé americké většiny a výroby na území Spojených států,“ píše Daily Stormer a vyzývá k podpoře firmy.

New Balance rozhořčených příznivců Clintonové jdou kvůli podpoře Trumpovy obchodní politiky na podpal. (Video: YouTube)

Firma se už jen následně snažila vyžehlit situaci hrozící zvrtnout se v PR katastrofu. „New Balance nepodporuje nenávist ani fanatismus v jakékoliv jejich podobě,“ reagovala v prohlášení. „Naše společnost je založena na hodnotách a kultuře, která věří v lidskost, integritu a vzájemný respekt mezi lidmi po celém světě,“ stojí v něm.

Podle Dorothy Crenshawové, zakladatelky PR agentury Crenshaw Communications, udělala společnost uprostřed hrozící krize vše, co bylo v jejích silách. „Nicméně lze očekávat, že bude konfliktů mezi firmami a jejich zákazníky z politických důvodů v současné situaci přibývat,“ odhaduje.

Přečtěte si, co čeká nového amerického prezidenta:



Trump bude léčit finanční sektor: regulace selhala, Wall Street nabobtnala





O neklidu, který v USA provází Trumpův prezidentský triumf čtěte více:

Trump: Vyhostíme až tři miliony nelegálních přistěhovalců

Le Penová je nadšena z Trumpova vítězství. Cítí šanci stát se prezidentkou

Protesty nekončí. Desetitisíce Američanů se s Trumpem nemohou smířit