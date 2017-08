Konec evidence tržeb či uprchlických kvót. ODS má 12 podmínek pro účast ve vládě

ODS v daňové oblasti požaduje snížení daní pro zaměstnance, snížení odvodů sociálního pojištění pro živnostníky, zdvojnásobení výdajových paušálů pro živnostníky či zavedení paušální daně pro neplátce DPH. Rovněž by se podle strany měla zrušit EET a mělo by se zjednodušit daňové přiznání.

Občanští demokraté dále požadují omezení byrokratické zátěže a zjednodušení kontaktu občanů se státní správou. Vláda by podle nich měla snížit národní dotace firmám a zrušit investiční pobídky, finanční prioritou by se mělo stát školství.

Už přišel kouzelník? Kapesní průvodce politických slibů, verze 2017

V zahraniční politice chce strana odmítnutí povinných uprchlických kvót i odmítnutí povinného závazku přijmout společnou evropskou měnu, který Česko přijalo při vstupu do Evropské unie v roce 2004. Vláda by také měla do šesti let zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP, jak se Česko zavázalo v Severoatlantické alianci.

Jako přirozené partnery pro prosazení priorit ODS vidí Fiala pravostředové politické strany. O tom, s kým by strana spojenectví uzavřela, ale konkrétně hovořit nechtěl. Podle něj je důležitější než debata o tom, kdo s kým bude vládnout, diskuse o politických prioritách pro Česko a o jejich dopadech na občany.

