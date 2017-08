Už přišel kouzelník? Kapesní průvodce politických slibů, verze 2017

Co na tom, že ODS řídila v součtu skoro deset let ministerstvo dopravy. Nyní přichází její ekonomický expert Jan Skopeček s kritikou stavu českých silnic a jako záplatu chce řidičům prosadit snížení cen dálničních známek, případně jízdu úplně zdarma, než se dálnice dobudují a opraví.

Ne že by ODS myslela vážně, že se příštích třicet let nebude za dálnice platit. Jde jen o jeden z příkladů, kdy politici periodicky v období před volbami ztrácejí soudnost a slibují zázraky na počkání.

Jízda zdarma

Právě ODS na pomyslném žebříčku slibů drží se svým nápadem čelné příčky. „Je nemravné, aby stát vedle spotřební daně z pohonných hmot, DPH z pohonných hmot a silniční daně vybíral za hodiny strávené v kolonách i 1500 korun za dálniční známky,“ komentoval svůj nápad Jan Skopeček z ODS.

Aby byl vztah ODS k dopravě kompletní, je nutné připomenout, že kromě skoro deseti let aktivního řízení ministerstva dopravy posadila vláda Petra Nečase na ministerstvo dopravy hnutí Věci veřejné, které se do historie zapsalo tím, že stoplo nejen výstavbu, ale i plánování dálnic. Důsledky jsou patrné na silnicích dodnes a velmi pravděpodobně byly spouštěčem stresu Jana Skopečka.

Sněmovna nakonec Skopečkův bod na program jednání nezařadila a jeho dějinný úděl tím skončil. Sám poslanec to pak komentoval slovy, že je alespoň dobře, když se o problému začalo mluvit. Jistě, o rozbitých silnicích dosud v Česku nepadlo ani slovo.

Bylo by ale nespravedlivé připisovat předvolební mentální periodu jen ODS. Sociální demokraté přišli s nápadem, že děti, senioři a studenti by měli jezdit vlaky a autobusy zdarma. ČSSD v tomto bodě mírou svého populismu trumfla i hnutí ANO, jehož ministr dopravy Dan Ťok chystal jízdné zdarma jen pro důchodce nad 67 let a pouze ve vlacích. Úředníci z ministerstva měli i hrubý odhad, kolik by takový krok stál, zhruba sto milionů korun. Rozšířit nápad na další skupiny obyvatel a na autobusy by podle expertů ČSSD stálo 1,5 až tři miliardy korun.

Inspiraci v tomto bodě získala ČSSD na Slovensku, kde funguje jízdné zdarma pro vybrané skupiny, ale jen ve vlacích. Podle čísel východních sousedů jezdí teď vlakem přibližně každý druhý člověk zdarma a dráhy mají roční výpadek příjmů kolem 20 milionů eur.

Zkazit a vylepšit

U nápadů vládní koalice ještě zůstaňme. Pozoruhodné je, že sama vymyslela a prosadila koncept elektronické evidence tržeb, načež před volbami se její představitelé předhánějí v tom, kdo a jak moc ho oseká.

Lidovci například začali prosazovat, aby se zbylé dvě vlny EET odsunuly o devět měsíců. Jejich nápad jim sice koaliční partneři z ANO a ČSSD na vládě potopili, i tak ale bude možnost ho ještě chvíli propagovat při jednání ve sněmovně. Vzhledem k blízkosti voleb je jisté, že není šance ho posunout ani do závěrečného čtení.

