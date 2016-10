Karlovarská koalice bude mít bez STAN jen těsnou většinu

Krok STAN překvapil lídryni kandidátky ANO Janu Vildumeztovou. „Mrzí mě, že STAN nerespektuje vítěze voleb, výsledky voleb a vůli voličů, kteří rozhodli, kdo je vítězem voleb. My jsme proti druhému v pořadí dostali o deset procent hlasů více. Navrhli jsme půdorys koalice s důrazem na to, aby tam byli odborníci,“ uvedla.

„Dosavadní jednání vedené vítězem voleb hnutím ANO se dosud spíše než principem partnerství řídí znaky vztahů nadřízenosti a podřízenosti, obsahuje prvky nátlaku, nepřímé komunikace a účelových interpretací některých skutečností,“ uvádí ve svém stanovisku STAN.

„Naše poznatky uvedené v předchozích třech bodech vyvolávají pochybnosti o stylu, principech a stabilitě fungování případné krajské vlády s hnutím ANO,“ uvedli ve společném prohlášení lídr kandidátky Petr Kulhánek (KOA), Jitka Pokorná (STAN), Olga Haláková (KDU-ČSL) a Lukáš Otys (TOP 09).

STAN by dalo přednost koalici na půdorysu dosavadní krajské koalice. „Z tohoto důvodu bychom rádi vyzvali všechny uvedené subjekty ke společnému jednání nad tímto koaličním modelem,“ uvádí STAN. V případě, že k takovému modelu nebude vůle a nenalezl by většinovou podporu, je z našeho pohledu na místě diskuse o široké koalici bez KSČM a SPD-SPO. Jinak půjde STAN do opozice.

Ve volbách vítězné hnutí ANO navrhlo koalici, do níž pozvalo i STAN. S ním by měla koalice pohodlnou většinu 28 hlasů ve 45členném zastupitelstvu. Bez něj bude mít těsnou většinu 23 hlasů, 13 za ANO, čtyř za ODS, tří za HNHRM a tří Pirátů.

ANO původně chtělo, aby se hnutí STAN rozhodlo do soboty. To ale odmítl už v pátek lídr kandidátky Petr Kulhánek (KOA) s tím, že všechny strany, které podporovaly kandidaturu STAN, musejí nejprve zvážit všechny dostupné informace.

I když o možné koalici vyjednávala odděleně i ČSSD, která ve volbách s osmi mandáty skončila druhá, domluvit koalici bez ANO se jí zatím nepodařilo. V úvahu ještě může přicházet možnost, že se ANO nepodaří navrhovanou koalici dokončit a začne se hledat jiné řešení. Stranou zůstala zatím i KSČM, ve volbách třetí nejúspěšnější s šesti mandáty a koalice SPD+SPO se třemi zastupiteli. Není ale vyloučena jejich podpora, ať už plošná, nebo jen u některých konkrétních návrhů.

