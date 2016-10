Jak se Trump vyhnul placení daní? Nelegální kličkou

Účetní manévr, díky kterému nynější prezidentský kandidát Donald Trump v minulosti zřejmě až 18 let neplatil daně, považovali za pochybný i miliardářovi právníci. Informoval o tom list The New York Times (NYT). Daňovou kličku, které Trump využil, navíc v roce 2004 prohlásil Kongres USA za nelegální.