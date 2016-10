Zvolení Trumpa může otřást finančními trhy podobně jako brexit

Týden před prezidentskými volbami se Donald Trump dotáhl k Hillary Clintonové na rozdíl jediného procentního bodu, což je v rámci statistické odchylky. Podle průzkumu deníku Washington Post a televize ABC provedeného od 25. do 28. října mezi 1781 potenciálními voliči by Clintonová nyní získala 46 procent hlasů a Trump 45 procent.

V průzkumech veřejného mínění zatím vedla demokratická kandidátka Hillary Clintonová, přičemž její náskok se pohyboval mezi čtyřmi až dvanácti procentními body. „Wall Street zjevně preferuje vítězství Clintonové,“ uvedl podle serveru Politico profesor ekonomie na univerzitě Dartmouth College Eric Zitzewitz.

„Viděli jste, že když Clintonová vyhrála první debatu a její šance na zvolení stouply, zamířily hned vzhůru také akcie. Pokud by se Trumpovi nějakým způsobem podařilo zvítězit, viděli bychom (na akciovém trhu) výrazný výprodej ve stylu brexitu,“ dodal.

Studie, na které se Zitzewitz podílel, odhaduje, že hodnota akciového trhu by byla v případě prezidentství Clintonové zhruba o 11 procent vyšší, než kdyby se do Bílého domu dostal Trump. Z historického hlediska přitom akciový trh většinou preferuje republikánský přístup k ekonomickým otázkám, jako jsou daně, regulace podnikání či zahraniční obchod.

Studie se zabývá rovněž vlivem amerických prezidentských voleb na zahraniční finanční trhy. Poukazuje například na růst britských akcií po vítězství Clintonové v první debatě. Upozorňuje rovněž, že měny významných obchodních partnerů Spojených států, jako jsou Kanada, Jižní Korea a Austrálie, mají vzestupný trend, když se zdá, že si Clintonová vede dobře a směřuje k vítězství. „To naznačuje, že finanční trhy očekávají celkově zdravější domácí i zahraniční ekonomiku za prezidentky Clintonové než za prezidenta Trumpa,“ uvádí studie.

Podle šéfa vzdělávací organizace American College of Financial Services Boba Johnsona se finančním trhům nelíbí ani jeden z kandidátů, ale ve finále dávají přednost Clintonové. „Z hlediska finančních trhů je volba mezi Clintonovou a Trumpem skutečně volbou menšího ze dvou zel,“ uvedl Johnson. „Ani jeden z těchto dvou kandidátů není z pohledu Wall Street atraktivním kandidátem,“ dodal.

Hráči na akciovém trhu by podle odborníků preferovali Clintonovou mimo jiné proto, neboť věří, že lépe znají její postoje a že její prezidentství by nepřineslo žádné radikální změny stávajícího systému. „Existuje staré pořekadlo, že trh nesnáší nejistotu. A Trump nejistotu ztělesňuje,“ cituje Johnsona list USA Today.

„Domnívám se, že trh by si vedl lépe pod Clintonovou, a to zčásti proto, že toho nevíme dost o Trumpově administrativě ani o případných negativních dopadech obchodních válek,“ uvedl analytik Bob Doll z investiční společnosti Nuveen Asset Management.

Trump v rámci své kampaně ostře kritizoval například dohodu o Severoamerické zóně volného obchodu (NAFTA) mezi USA, Kanadou a Mexikem. Hovořil rovněž o možném uvalení vysokých cel na dovoz z Číny a Mexika, které podle něj připravují Spojené státy o pracovní místa. Ekonomové se obávají, že Trumpovy protekcionistické kroky by mohly vyvolat obchodní válku, která by nakonec poškodila ekonomiku USA.

„Podle mého názoru se předpokládá, že ekonomika si povede mnohem lépe při prezidentství Clintonové,“ uvedl Sam Stovall z analytické společnosti S&P Global Market Intelligence. „Protože má (Clintonová) méně nepřátelský postoj k našim obchodním partnerům, zejména k Číně a Mexiku, její vláda by se mohla soustředit více na hospodářský růst než na protekcionismus,“ dodal.

Trump nyní sice v průzkumech za Clintonovou zaostává, o to větším šokem by se však jeho případné vítězství ve volbách mohlo pro akciový trh stát. „Pokud by Trump vyhrál, vytvořil by se ohromný tlak na ceny akcií a všichni by přesunovali peníze do drahých kovů, jako je zlato, a do dluhopisů,“ uvedl univerzitní profesor Erik Jones, který se zabývá politickou ekonomií.

Vítězství Clintonové by podle odborníků pravděpodobně bylo dobrou zprávou například pro podniky působící v oblasti obnovitelných zdrojů energie či firmy vyrábějící spotřební zboží. „Pokud by Clintonová dokázala prosadit zvýšení minimální mzdy, znamenalo by to více peněz v kapsách spotřebitelů z nižší střední třídy,“ uvedl Johnson. Upozornil nicméně, že zvýšení minimální mzdy by mohlo mít negativní dopad na firmy provozující restaurace a rychlé občerstvení.

Z Trumpova vítězství by zřejmě těžily tradiční energetické podniky či velké farmaceutické firmy. „Uhlí by si mohlo vést dobře, protože by tu byl menší důraz na zákony o čistotě ovzduší,“ uvedl Stovall. „Velké farmaceutické firmy by si v případě Trumpovo vítězství výrazně oddechly, protože Clintonová velmi otevřeně hovořila o tom, že farmaceutické podniky svými cenami odírají zákazníky,“ upozornil Johnson.

