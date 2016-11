Hlaste všechny případy, instruuje své podřízené Lenka Bradáčová

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová staví do latě své podřízené. Poté, co týdeník Euro 6. října položil policii a jejímu státnímu zastupitelství otázky ohledně prověřování kontraktů holdingu Agrofert ministra financí Andreje Babiše na Správě státních hmotných rezerv, vrchní žalobci zjistili, že o případu nemají žádné informace. Hned týž den odešla z „vrchního“ na podřízená státní zastupitelství „žádost“, aby žalobci předkládali záznamy o zahájení úkonů trestního řízení, které sepsala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) včetně svých expozitur.

Případ následně popsal deník Právo. Jenže Lenka Bradáčová tvrdí, že deník neinformoval o její žádosti pravdivě. „Krátce: článek obsahuje nepravdivé informace a po vydavateli deníku Právo žádám omluvu,“ zareagovala Bradáčová, když se začal týdeník Euro o její kroky zajímat.

Jisté ale je, že tuto „žádost“ o zmiňované informace podřízeným skutečně poslala. Bradáčová v ní požádala o zaslání všech opisů záznamů o zahájení úkonů trestního řízení sepsaných NCOZ od 1. srpna 2016 do 31. ledna 2017. Záznamy NCOZ, které pak byly státním zástupcům doručeny, měly být poslány netrestnímu analytickému oddělení Vrchního státního zastupitelství v Praze „nejpozději do 12.10.2016 do konce pracovní doby“.

Dále čtěte:

Bradáčová se Rathovi za výroky o obstrukci omlouvat nemusí

Josef Baxa: Nenápadně ztrácíme svobodu

Průběžně doručované záznamy pak mají být dle této „žádosti“ posílány obratem už zmíněnému odboru. Co to znamená? Na vrchní státní zastupitelství budou odcházet informace o zahájení prověřování všech věcí Národní centrály proti organizovanému zločinu.

I ty, u kterých nemusí být zahájeno klasické vyšetřování, které končí sdělením obvinění a návrhem na podání obžaloby. Jestliže doteď Lenka Bradáčová neměla přehled o tom, jaké kauzy elitní detektivové prověřují, teď už drží prst na tepu doby zcela pevně.