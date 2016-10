Josef Baxa: Nenápadně ztrácíme svobodu

Teze o rozpadajícím se systému, státu, právu a ohrožení jsou uměle navozovaným strachem. „Situace není taková, aby vyžadovala razantní řešení,“ myslí si předseda NSS Baxa.

Kdysi tato země nevzkvétala, měla i blbou náladu. Jak vnímáte atmosféru vy, jakožto předseda jedné z nejdůležitějších institucí v zemi, Nejvyššího správního soudu?

Myslím, že se společnosti a lidem vede úplně nejlépe za mnoho a mnoho desítek let. Myslím si ale, že většině lidí chybí srovnání s něčím jiným, horším, aby si uvědomili, jak dobře, a teď nemyslím jen třeba ekonomicky, se té společnosti žije. Žádná společnost není bez problémů, ani ta naše, ale to neznamená, že bychom měli, jak někdy vidíme nebo slyšíme, pronášet kategorické soudy, strašit nebo vydávat svalnatá prohlášení o ohrožení.

To slýcháme často od politiků. Hlavním zaklínadlem je korupce...

Rozpadá se systém, stát, právo, jsme ohroženi… Je to uměle navozený strach a ti, kteří o tom mluví, nabízejí svá řešení: „My vás toho strachu zbavíme, ochráníme, ale bude to něco stát.“ Ztrátu svobody. Já myslím, že ty osobní svobody už nenápadně ztrácíme, aniž by si to většina lidí uvědomovala. Metody jsou různé, tu je víc byrokracie, tu je víc veřejnoprávní regulace, ale i rozšiřování pravomocí některých složek z hlediska zásahů do soukromí a ukládání povinností.

Co máte na mysli? Pokusy o snadnější průlom do bankovního tajemství?

Každá společnost má trvalé dilema poměru proporce svobody a bezpečí. Někde je větší akcent na svobodu i za cenu menšího bezpečí, někde je to jinak. Nechci nikoho podezřívat, ale kdo říká, že je třeba zajistit více bezpečí, tak zároveň říká, že na to potřebuje více peněz. A ty peníze a pravomoci a počty úředníků, zaměstnanců, ty zůstanou, i kdyby to nebezpečí už pominulo. Jestli vůbec nějaké bylo. Obecně si myslím, že ta situace není taková, aby vyžadovala razantní řešení.

Celý rozhovor čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 31. října

Dále čtěte:

Lidé věří Babišovi stále více, na chvostu žebříčku je Kalousek

Komentář: Lež vítězí

Svaz bojovníků nejen za svobodu: bratři a sestry, potřebuji peníze