České stíhače čeká další mise v Pobaltí. Na Islandu končí

České nadzvukové letectvo by se v rámci příští zahraniční mise mělo vrátit do Pobaltí, jehož vzdušný prostor by chránilo pravděpodobně v roce 2019. Uvedl to dnes náčelník generálního štábu Josef Bečvář při návštěvě české letecké jednotky na Islandu, kde české gripeny tento měsíc působí.