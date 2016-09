Ukázkový letoun L-39CW se představil v Aeru Vodochody

Při příležitosti setkání představilo Aero technologické novinky pro L-39 a ukázkový letoun neboli demonstrátor L-39CW. Tématy byly i plánovaný vznik mezinárodního tréninkového centra a výměna zkušeností.

„Ukázkový letoun v sobě má nový motor od společnosti Williams a také demonstraci nové avioniky,“ uvedla mluvčí Aera Vodochody Tereza Vrublová. Motor má oproti předchozí generaci letounu výrazně větší akceleraci. Letoun je určený především pro výcvik, ale může být využit i jako lehký bojový letoun, má pět podvěsů, na kterých může nést například zbraňový systém nebo jiný náklad, což ho odlišuje od konkurence.

Prototyp letounu L-39NG by měl vzlétnout v roce 2018. Jeho vývoj bude stát okolo jedné miliardy korun. Aero program připravilo tak, že bude možné v současných letounech využít nový motor a avioniku, což prodlouží jejich životnost. Zaměřit se chce ale především na prodej zcela nových letounů. Cena nového letounu by mohla být okolo 10 milionů dolarů (240 milionů korun), bude tedy zřejmě levnější než podobné konkurenční produkty.

O letoun už podle Aera projevilo vážný zájem několik zájemců, například z Evropy. Vývoj hodlá podpořit i Česká exportní banka, a to řádově stamiliony korun. Podmínkou je podle generálního ředitele banky Karla Bureše reálné projevení zájmu ze strany zákazníků. Banka by také měla poskytnout případné úvěry zákazníkům. S prodejem bude Aeru Vodochody pomáhat největší český obchodník s vojenským materiálem Omnipol, který se podílí i na vývoji, a to z 50 procent.

Projekt L-39NG Aero představilo v roce 2014. Oproti L-39 bude mít letoun kromě nového motoru a avioniky i další technická vylepšení, která by také měla mít delší životnost.

Cvičný letoun Aero L-39 Albatros Aero vyvinulo v 60. letech minulého století, je nejrozšířenějším proudovým cvičným letounem na světě, vyrobeno bylo přes tři tisíce kusů, používá je kolem 45 států. V provozu je asi 700 letounů.

Podívejte se na americké bombardéry, které přiletěly do Mošnova:

Dále čtěte: