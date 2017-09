Americký student byl po návratu ze Severní Koreje ve strašném stavu, uvedli rodiče

Otto Warmbier byl v Severní Koreji držen 17 měsíců. Byl odsouzen k 15 letům těžkých prací za krádež propagačního plakátu v hotelu, kde byl ubytován. Režim ho v červnu propustil, domů se ale mladík vrátil v kómatu a následně zemřel. Bylo mu 22 let. KLDR popřela, že by byl Warmbier mučen.

„Pokoušeli jsme ho uklidnit, a když jsme se na něj podívali, vypadalo to, jako by mu někdo kleštěmi zpřeházel všechny dolní zuby,“ uvedl Fred Warmbier v prvním interview od synovy smrti. Mladík měl podle něj oholenou hlavu a v nose zavedenou vyživovací trubičku.

Americký student se ze Severní Korei vrátil v zuboženém stavu, uvedli jeho rodiče

„Šli jsme k letadlu, motory ještě vrčely, právě přistáli… byli jsme v půlce schůdků, když jsme uslyšeli ten kvílivý, nekontrolovaný, nelidský zvuk,“ dodal. Warmbierova matka v první chvíli z letadla utekla.

Great interview on @foxandfriends with the parents of Otto Warmbier: 1994 - 2017. Otto was tortured beyond belief by North Korea.