Zeman zkritizoval Trumpův proslov v OSN. V listopadu poletí za Putinem do Soči

Trump mimo jiné ostře kritizoval severokorejský režim, kterému pohrozil vojenskou likvidací. V případě Íránu hovořil o zemi, která se z prosperujícího státu změnila v hospodářsky rozvrácenou oblast, jejímž hlavním vývozním artiklem je násilí. Ve Venezuele podle šéfa Bílého domu socialistická vláda přivedla stát na pokraj zkázy a situace je tam zcela nepřijatelná.

Zeman poznamenal, že vystoupení amerického prezidenta vnímal jako postupné známkování jednotlivých zemí. „Takže jsem si říkal, dobrá, Severní Korea, odporná diktatura, nic proti tomu. No a teď šel dál, Venezuela, no, Írán, no, tak tam už je určitý rozpor, protože jak víte, sankce byly uvolněny a bylo dosaženo určité dohody s Íránem,“ podotkl český prezident. V případě Kuby připomněl, že bývalý americký prezident Barack Obama nedávno zrušil sankce. „Tak teď bychom měli počkat, jestli zrušení sankcí bude mít nějaký pozitivní efekt,“ uvedl Zeman.

Známkování neposlušných žáků

„Představte si, že by Donald Trump v tomto duchu pokračoval. A například by řekl: 'A nyní po Severní Koreji, Venezuele a Íránu musím zkritizovat Polsko, protože porušuje zásady nezávislé justice.' Rozumíte mi? A pak by šel dál a řekl by, že musí zkritizovat Českou republiku, protože na své území nepouští migranty,“ uvedl Zeman. Otázka podle něj zní, kde by se šéf Bílého domu zastavil.

Zeman zapózoval s Donaldem Trumpem a jeho manželkou Melanií

„A to už mi trochu připomíná jako ve škole známkování neposlušných žáků. A mezinárodní společenství by nemělo být založeno na stylu žák-učitel, ale buď jsme všichni žáci nebo jsme všichni učitelé a učíme jeden druhého,“ prohlásil český prezident.

Pozvání předal Lavrov

Zeman řekl, že o návštěvě Ruska hovořil s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, s nímž se podle Pražského hradu neplánovaně setkal v pondělí v newyorském sídle OSN. „Prezident Putin mě zatím pozval do Soči a já to rád přijímám, protože to je svým způsobem vyznamenání. Ale to nic nemění na tom, že bych chtěl navštívit některé regiony, kde jsem to již dlouhodobě slíbil,“ řekl Zeman.

S Lavrovem český prezident podle svých slov mluvil také o boji proti terorismu a o protiteroristické rezoluci, kterou Rusko dlouhodobě připravovalo.

Zeman dnes také řekl, že ho šéf ruské diplomacie informoval, že proti rezoluci se postavily především Spojené státy, ale i Francie a Británie, zatímco Čína zůstala neutrální.

„Důvody protiargumentu jsou, že by tato rezoluce porušovala svobodu slova. Že by to v podstatě byla jakási cenzura internetu,“ řekl Zeman s tím, že rezoluce byla zaměřena na boj proti terorismu na internetu. „Já jsem panu ministru Lavrovovi ve vší slušnosti říkal, že pochybuji o tom, že by světový terorismus bylo možné porazit na stránkách internetu. Moje představa je poněkud staromódní - kalašnikov, helikoptéra, dron a tak dále, ale rozhodně ne internet,“ dodal Zeman.

