Američané zahájí finanční blokádu KLDR. Připojí se i Čína

Americkému ministerstvu financí dává prezidentův nový exekutivní příkaz právo vystavit sankcím jakoukoli zahraniční banku, která vyřizuje finanční transakce spojené s obchodem s KLDR. Restrikce podle Trumpa postihují i severokorejské obchodní a dodavatelské sítě.

„Zahraniční banky budou stát před jasnou volbou: buď budou obchodovat se Spojenými státy, nebo zprostředkují obchod se zločinným režimem v Severní Koreji,“ řekl Trump při oznamování svého rozhodnutí. „Tento (severokorejský) režim už nadále nemůže počítat s ostatními ve svých obchodních a bankovních aktivitách,“ dodal.

Today, I announced a new Executive Order with re: to North Korea. We must all do our part to ensure the complete denuclearization of #NoKo. pic.twitter.com/igjOSM7N7h