Další Sorosova investice? 12 miliard do uprchlíků

George Soros emigroval z Maďarska do Velké Británie v roce 1947. Po studiích na prestižní London School of Economics odešel do Spojených států a stal se jedním z nejúspěšnějších světových investorů. Do povědomí společnosti se dostal zejména díky svým agresivním spekulacím na britskou libru. Ty mu také vynesly přezdívku „muž, který zruinoval Bank of England“. V posledních desetiletích se aktivně věnuje filosofii a filantropii. Podporuje zejména hnutí na podporu svobody, demokracie a transparentnosti a investuje do dostupnosti moderních technologií. Sorosem založená mezinárodní nadace Open Society Foundations investovala od svého vzniku v roce 1993 více než 11 miliard dolarů (266 miliard korun).