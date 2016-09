Do Evropy letos zatím přišlo o 42 procent méně uprchlíků než loni

Do Itálie letos dorazilo zhruba 130 tisíc migrantů, zatímco za prvních devět měsíců roku 2015 to bylo 132 tisíc osob. Naproti tomu do Řecka připlulo letos 165 tisíc lidí, zatímco loni jich ve stejném období bylo 385 tisíc. Počet migrantů na cestě přes Egejské moře začal rychle klesat díky březnové dohodě mezi EU a Tureckem o vracení lidí z řeckých ostrovů. Zatímco v lednu doplulo do Řecka 67 tisíc lidí, v září jich zatím byly 2000.

„I když je počet plaveb přes moře o 42 procent nižší než loni ve stejném období, počet mrtvých nebo pohřešovaných je letos jen o 15 procent nižší, než kolik jich bylo za celý rok 2015,“ upozornil mluvčí UNHCR William Spindler na to, že letos při pokusu překonat moře zemřelo 3211 lidí. „Při tomto vývoji bude rok 2016 znamenat historicky nejvíc úmrtí ve Středozemním moři,“ uvedl Spindler.

UNHCR také vyzval členské státy EU, aby naplnily loňskou dohodu ministrů vnitra o rozdělení 160 tisíc migrantů, kteří dorazili do Řecka a do Itálie, mezi jednotlivé unijní země. Podle úřadu je to nutné s ohledem na humanitární situaci, v níž se migranti v obou středomořských zemích nacházejí. „Zatím bylo z Řecka a z Itálie přemístěno méně než pět tisíc žadatelů o azyl, což představuje jen tři procenta původního cíle,“ upozornil Spindler.

