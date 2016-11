Další dopad brexitu: konec levných alpských mejdanů

Totéž Val D’Isére bude podle aktuální studie agentury Post Office Travel Money v nadcházející zimní sezóně pro Brity vůbec nejdražší.

Na letošek by britští lyžaři podle Financial Times měli počítat s tím, že v sezóně za dovolenou v evropských lyžařských rezortech zaplatí o 26 procent více než před rokem. Může za to slabší libra, která od 23. června, kdy se hlasovalo o brexitu, oslabila o více než 15 procent. Cena v rakouských rezortech kvůli tomu letos pro Brity zdraží o pětinu. V luxusním a nejdražším z alpských rezortů, švýcarském Zermattu, by měl růst cen dosáhnout 16 až 19 procent.

To se odráží v poptávce. Podle britské cestovní kanceláře pro lyžaře Mark Warner Holidays jsou rezervace na vánoční sezónu nižší proti průměru o více než deset procent v celkem dvanácti francouzských, švýcarských a rakouských alpských centrech. Švýcarsko pak očekává pokles pobytů britských občanů spjatých s přenocováním o pět procent.

Slabší libra dopadá i na rezort Zermatt, kde Britové po Švýcarech a Němcích tvoří třetí nejpočetnější klientelu. Loni, když švýcarský frank vůči libře o pětinu posílil, zde podle agentury Bloomberg ubylo Britů o 4,5 procenta. Další propad se dá čekat i nyní. „Vypadá to, že budeme mít v sezóně o dost méně britských lyžařů než obvykle,“ říká Will Southwell, který v Zermattu pronajímá lyžařskou chatu. „Nejvíce rezervací přitom obvykle přijímáme v září a říjnu, takže je jasné, že brexit tady bude mít dopad,“ dodává.

Na luxusní pobyty však podle Edith Zweifelové z turistické kanceláře v Zermattu brexit nedolehne. „Počty nocí, které lidé stráví v pětihvězdičkových hotelech, kvůli poklesu měnového kurzu obvykle neklesají,“ říká. Její slova potvrzuje Phillipe Clarinval, hlavní manažer pětihvězdičkového hotelu Omnia. „Nezaznamenali jsme žádný dopad mezi našimi pravidelnými zákazníky. Nicméně je možné, že dvouhvězdičková či tříhvězdičková zařízení budou brexitem dotčena,“ dodal. Lze tedy očekávat, že nejvíce dopadnou vyšší ceny na střední třídu či na studenty, kteří si z alpských letovisek dělali nový Megaluf (vyhlášený španělský ostrov, kam se jezdí Britové hromadně opíjet).

