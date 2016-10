Brexit míří do počítačových her. Jeho následky otestuje Football Manager

Dlouholetá herní série Football Manager si vybudovala pověst propracovaného titulu, ze kterého čerpají i skuteční fotbaloví manažeři a skauti. Kvůli důrazu na reálnost se autoři rozhodli do nového ročníku zapracovat i brexit a jeho následky.

Rozhodnutí zahrnout odchod Británie z EU padlo ihned po červnovém referendu. „Dva dny jsem seděl na gauči a četl si všechny argumenty lidí z obou táborů. V sobotu ráno jsem na tom pak začal pracovat. Snažil jsem se zjistit, jak to ovlivní můj byznys a sport, který miluji,“ popisuje Miles Jacobsen, ředitel vývoje firmy Sports Interactive. V pondělí pak svůj nápad přednesl týmu vývojářů, který přitom měl už hru prakticky dokončenou.

Tvůrci hry začali pracovat se dvěma scénáři – mírným a tvrdým brexitem. V prvním případě má jen malé dopady na přestupování hráčů, což je jedna z nejdůležitějších součástí hry. Druhá varianta však hru za některý z britských týmů výrazně mění. Nově totiž hráče staví před nutnost vyřizovat pracovní povolení pro fotbalisty z Evropské unie.

Důslednost tvůrců dokládá fakt, že posledních pár měsíců sledují politické trendy a podle nich oběma možnostem mění pravděpodobnost. Například po sjezdu konzervativců zvýšili šance tvrdého brexitu. Za hráče ale částečně rozhodne i náhoda, která jim vygeneruje nejrůznější scénáře. Jacobson například popisuje, že mu v testovací hře vyšla možnost tvrdého brexitu se zmírněnými podmínkami pracovního povolení. Zároveň se ale Skotsko rozhodlo opustit Británii a samostatně vstoupit do Evropské unie.

Do hry je v rámci britské Premier League zahrnuta také možnost adaptování pravidel z jiných evropských lig. Například v Itálii je zaveden limit fotbalistů pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii. V novém Football Manageru tak bude existovat i tato varianta, přičemž limit hráčů nepocházejících z Británie se bude pohybovat od čtyř do sedmnácti.

Otázkou teď je, jak na novinku zareagují hráči a zda ji nebudou brát spíše jako obtěžování. „Mnoho současných her je tak komplexních, že při vývoji zaměstnávají ekonomy, ale zřídka vyvíjejí takovou aktivitu ohledně politické situace v reálném světě. Proto bude zajímavé sledovat, jak na to zareagují sami hráči a jaké následky to bude mít na styl hraní,“ říká herní analytik Steve Bailey z IHS Technology.

Football Manger prošel za třináct let své existence obrovským vývojem. Pro nový ročník autoři vytvořili síť 1300 skautů v padesáti zemích, kteří hodnotí i málo známé hráče ve třiceti kategoriích. Preciznost se pak autorům vyplácí, protože průměrný hráč stráví u hry každoročně 240 hodin.

Dále čtěte:

Basketbal a fotbal nestačí. Majitelé 76ers vidí budoucnost v e-sportu

Olympiáda mladým: počítačové hry jako sport a skate bez THC?