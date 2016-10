Skotsko chystá další referendum o nezávislosti

„Návrh zákona o referendu o nezávislosti bude příští týden předložen ke konzultaci. Jsem odhodlaná zajistit, aby Skotsko mohlo přehodnotit otázku své nezávislosti. A to předtím, než Spojené království opustí Evropskou unii, pokud to bude nutné pro ochranu naší země,“ prohlásila dnes Sturgeonová na úvod výroční konference své separatistické vládní Skotské národní strany (SNP).

Britská premiérka Theresa Mayová oznámila začátkem měsíce, že článek 50 lisabonské smlouvy, na jehož základě začnou jednání s evropskými partnery o podmínkách brexitu, aktivuje nejpozději na konci března příštího roku. Británie by tak z EU mohla odejít na počátku roku 2019. Skotové se obávají o možnost dalšího svobodného pohybu po EU a o další svá práva v rámci unie.

Ve Skotsku, které má regionální vládu a parlament, hlasovalo v červnu pro další členství v unii 62 procent voličů. Skotové si chtějí udržet i nadále pevné vztahy s EU, a proto žádají Londýn, aby jim umožnil ovlivňovat vyjednávání nových vztahů mezi Británií a unií. Avšak britská premiérka a šéfka Konzervativní strany Mayová odmítá, aby britský, natož nějaký regionální parlament hlasoval o strategii a podmínkách jejího vyjednávání s Bruselem a 27 evropskými partnery.

Právě nesmlouvavý postoj britské vlády nutí podle skotské premiérky její zemi k novému referendu. „Nemyslím si, že lidé (ve Skotsku) pro něco takového (pro brexit) hlasovali. Nehlasovali proti ekonomické racionalitě, nehlasovali pro to, aby naše podniky čelily daňovým bariérám nebo aby naši dovolenkáři potřebovali víza. Skotsko si nevybralo tuto situaci. To vaše strana nás do ní uvrhla,“ vzkázala Sturgeonová britské premiérce.

Sturgeonová se mimo jiné obává se, že brexit připraví Skotsko o 80 tisíc pracovních míst.

Přečtěte si komentář deníku Financial Times o cestě Británie z Unie:

Čtěte dále: