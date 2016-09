Jasno u Otavů. Rodinný podnik včetně Metalimexu ovládl syn Petr

Ještě počátkem loňského roku běželo v jedné z největších firem v Česku všechno jako po drátkách, respektive podle pokynů Petra Otavy staršího. Pak pětašedesátiletý byznysmen, který většinu života spojil s hnědouhelnými doly na Ostravsku a poslední roky trávil hodně v Andalusii, na začátku června náhle zemřel.

A začal spor. Jeho aktéry byli sourozenci Simona a Petr Otavovi, jimž sekundovala jejich matka a manželka zesnulého byznysmena Dagmar. Šlo o vliv v prosperující skupině MTX CZ, kam patří největší tuzemský obchodník s komoditami Metalimex, zpracovatel mědi Měď Povrly či výrobce paliva OKK Koksovny. Hodnota majetku, který po sobě Petr Otava starší zanechal, přesahuje sedm miliard korun.

Pouze žena

Každý ze sourozenců svoji budoucí roli ve firmě viděl jinak. Simona Otavová (39), která v Metalimexu působila jako finanční ředitelka, se chtěla aktivně podílet na řízení skupiny, včetně strategie či možnosti zablokovat bratrova rozhodnutí. Petr Otava mladší (42), jehož otec několikrát veřejně prohlásil za nástupce, na to ale nechtěl přistoupit. Matka Dagmar se pak přiklonila na jeho stranu. „Matkou mně bylo sděleno, že důvodem k tomu jejímu rozhodnutí je fakt, že bratr je muž a já pouze žena. V dnešní době jsem byla takovýmto sdělením doslova šokována“ řekla týdeníku Euro Simona Otavová.

Otavová se poté s bratrem neúspěšně pokoušela dohodnout na „kompenzaci za znevýhodnění sourozenecké pozice“. Nabízela mu odprodej svého podílu ve firmě či rozdělení majetku. Bratr ovšem postupoval podle „nepsané dohody“, se kterou přišel zakladatel Metalimexu Otava starší, tj. že firmu převezme a bude řídit.

Situace se vyhrotila a komunikaci sourozenců na podzim převzali právníci. A v březnu Petr Otava sestru vyhodil z firmy: na představenstvu zrušil její pozici finanční ředitelky. „Přestože jsem byla stále platným členem představenstva, po mém odvolání mně bylo praktiky znemožněno vykonávat tuto funkci“ říká Simona Otavová. Bratr jí zrušil s okamžitou platností firemní e-mail, odebral kancelář a znemožnil přístup do budovy Metalimexu.

Otava se nechtěl k záležitosti vyjadřovat, podle informací týdeníku Euro ho ale k okamžitému vyhazovu sestry přiměl fakt, že začala nabízet svůj podíl v Metalimexu k odkoupení obchodním partnerům a později i volně na trhu. Jelikož Otava-zakladatel nezanechal závěť, připadl podle zákona matce čtyřšestinový podíl, Simoně Otavové a Petru Otavovi po jedné šestině. Dagmar Otavová převedla celý svůj podíl na syna.

Simoně Otavové se nakonec podařilo svůj šestnáctiprocentní podíl zpeněžit. „Prodej akcií byl zrealizován bezprostředně poté, co bylo ukončeno dědické řízení v Česku, a to ke dni 29. června 2016,“ říká. Kupujícím se stala švýcarská společnost Stratego Private Equity, kterou ovládají Petr Matuška a Ladislav Ornst, dlouholetí obchodní partneři Metalimexu. Otavová za svůj podíl dostala odhadem sumu výrazně přes půl miliardy korun. Ke konci června pak odstoupila z představenstva rodinné firmy a nyní se poohlíží po vlastních investicích. Cesty obou sourozenců se tak definitivně rozdělily.

Jediný majitel

Jeden z největších byznysových rozchodů v novodobé historii Česka tím ale nekončí. Podle informací týdeníku Euro je vysoce pravděpodobné, že Petr Otava odkoupí od Stratego Private Equity sestřin podíl. Během podzimu by se tak mohl stát stoprocentním majitelem rodinné firmy.

Ta pod jeho vedením dozná řady změn. V MTX CZ, která celou skupinu zastřešuje, vytvoří novou holdingovou strukturu a vedení. Manažeři v MTX CZ tak budou mít na starost celou skupinu a její strategii. „Možná dojde i k přejmenování skupiny,“ řekl týdeníku Euro Petr Otava.

Firmě se loni slušně dařilo. Při tržbách 29,5 miliardy korun vykázala EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) jednu miliardu korun. Zároveň má skupina v současné době dlouhodobé investiční úvěry jen 300 milionů korun, které zbývá doplatit za koksovny, které koupila v roce 2013 od OKD.

Otava se v současnosti v krachující těžební firmě, která připravuje reorganizační plán, živě angažuje. Spolu s Petrem Pauknerem z Carbounion Bohemia nabídl insolvenčnímu správci Leemu Loudovi, že by pro OKD zajistili takzvané komoditní financování až do výše dvou miliard korun, a teď o něm jednají. S Pauknerem tak chtějí získat současné zákazníky těžební firmy, jimž by po předpokládaném utlumení těžby za sedm let mohli sami uhlí dodávat.

Španělská investice

Otava rovněž převzal řízení realitní investice, kterou jeho otec bez vědomí potomků zahájil před deseti lety ve Španělsku. Měl už tehdy v Andalusii vlastní dům a spoustu známých a hledal, kde investovat. Vedle městečka Marbella tak kolem roku 2006, poté co prodal svůj podíl v OKD, koupil pozemky i s projektem. Hlavní část luxusního projektu v hodnotě 55 milionů eur už je hotová: 55 apartmánů, 40 vil a 28 dvojdomků.

Otava starší měl tehdy štěstí, že investoval pouze vlastní prostředky, protože těsně po dokončení v roce 2008 přišla ve Španělsku krize a poptávka i ceny nemovitostí se sesuly. Nemusel tehdy rychle shánět peníze na splacení úvěrů jako jiní investoři. Dnes je prodáno 80 procent projektu a Otava junior plánuje postavit v příštích letech na přilehlých pozemcích další desítky vil. „Je to ještě minimálně na pět let. Chci to stavět zhruba po sedmi vilách ročně, každý rok za zhruba deset milionů eur,“ říká Otava, který se ze Španělska nedávno vrátil s rodinou.