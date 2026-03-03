Menu Zavřít

Startup Antiverse získal 190 milionů na vývoj protilátek proti neléčitelným nemocem. Investiční kolo vedli čeští Soulmates Ventures

Věda
Jana Chuchvalcová
Dnes
Spoluzakladatelé Antiverse Murat Tunaboylu a Ben Holland
Autor: Antiverse (publikováno se svolením)
Spoluzakladatelé Antiverse Murat Tunaboylu a Ben Holland
  • Současná medicína stále nemá účinné léky na stovky závažných onemocnění a vývoj nových léčiv je extrémně rizikový, až 90 procent kandidátů selže v klinických studiích
  • Na řešení tohoto problému se zaměřuje britsko-americký startup Antiverse. Jeho cílem je vyvíjet a testovat protilátky, které by měly léčit závažné nemoci, včetně rakoviny, neurologických poruch a cystické fibrózy
  • Aby urychlili návrh a ověření účinných léčiv, sázejí jeho lidé při vývoji na kombinaci umělé inteligence s laboratorními testy, 
  • Nedávná investice 190 milionů korun od českého fondu Soulmates Ventures a dalších partnerů umožní firmě škálovat technologickou platformu a posunout vývoj protilátek blíže ke klinickým studiím a pacientům

Dnešní medicína sice dokáže mnohé, stále však existují stovky závažných onemocnění, které dostupnými léky a metodami zasáhnout neumí. Tím spíš když vývoj nových léčiv bývá extrémně drahý a rizikový, neboť až 90 procent slibných kandidátů nakonec klinickými studiemi vůbec neprojde. A právě na tuto mezeru mezi vědeckým poznáním a reálnou terapií cílí startup Antiverse, jehož technologie kombinuje umělou inteligenci a počítačové modelování s prací v interních laboratořích.

Že by se mohlo jednat o perspektivní cestu vpřed, si přitom nemyslí jen sami zakladatelé této britsko-americké společnosti, nýbrž i investoři. Od nich nyní firma, která má pobočku i v Praze, získala 9,3 milionu dolarů (více než 190 milionů korun). Stalo se tam v rámci investičního kola vedeného českým fondem Soulmates Ventures, kterého se společně s nimi účastnily také fondy Innovation Investment Capital a DOMiNO Ventures, včetně stávajících investorů Development Bank of Wales, Kadmos Capital a i&i Biotech Fund.

Při klinickém testování selže devět z deseti léků. Čeští Soulmates Ventures nyní zainvestovali do startupu, který má tuto bilanci vylepšit
Přečtěte si také:

Při klinickém testování selže devět z deseti léků. Čeští Soulmates Ventures nyní zainvestovali do startupu, který má tuto bilanci vylepšit

Celkově Antiverse, co se získaného kapitálu týče, již překročil hranici 20 milionů dolarů (zhruba 415 milionů korun). Současnou investici hodlá využít ke škálování své technologické platformy pro farmaceutické a institucionální partnery, na rozšíření vlastního portfolia léků a k posunu hlavních programů vývoje protilátek blíže ke klinickým studiím. Na nich už dnes spolupracuje s více než 20 globálními farmaceutickými firmami a technologickým lídrem Nxera Pharma.

„Antiverse řeší jeden z technicky nejnáročnějších problémů současného vývoje léčiv. Jeho tým dokázal snížit dobu vývoje pro de novo látky pod čtyři měsíce, což představuje významný vědecký i byznysový úspěch,“ uvádí Managing Partner Soulmates Ventures Michal Sikyta s tím, že právě kombinace AI a vlastních laboratoří by mohla startupu pomoci k tomu, stát se globálním lídrem protilátkových terapií pro ty nejhůře zasažitelné cíle onemocnění.

Na co si farmacie dosud netroufla

Dnes jsou známé stovky nemocí, u nichž vědci znají příčinu, přesto na ně medicína stále nemá účinný lék. Často jde o specifické proteiny, které hrají klíčovou roli například u rakoviny, neurologických poruch nebo vzácných genetických onemocnění, jako je cystická fibróza. Tyto proteiny jsou ale velmi obtížně „zasažitelné“, protože se nacházejí v buněčných membránách, rychle mění tvar a jejich aktivní místa jsou špatně přístupná.

Kvůli tomu se je nedaří spolehlivě zkoumat ani na ně vyvíjet cílené léky klasickými metodami, což omezuje možnosti léčby velkého množství pacientů. U více než 200 takových cílů dnes neexistuje účinná terapie – zčásti i proto, že na trhu je méně než deset schválených protilátek. Přitom právě vývoj těchto léků představuje rychle rostoucí odvětví, jehož hodnota má do roku 2034 přesáhnout hranici 20 miliard dolarů (přes 420 miliard korun).

Laboratorní smyčka

Antiverse se opírá o tým expertů na AI a laboratorní výzkum – a také o sedm let trénování generativních AI/ML modelů na obtížných cílech. Právě zmíněné modely navrhují velké množství potenciálních protilátek pro konkrétní nemoc, které následně startup vyrábí a testuje ve vlastních laboratořích v podmínkách blízkých lidskému tělu, aby je vzápětí a s potřebným účinkem mohl připravit k dalšímu testování v klinických studiích.

Aby měli neslyšící jednodušší život. Čeští Soulmates Ventures spolu s irským fondem zainvestovali do britského startupu Signapse
Přečtěte si také:

Aby měli neslyšící jednodušší život. Čeští Soulmates Ventures spolu s irským fondem zainvestovali do britského startupu Signapse

Firma svůj přístup popisuje jako laboratorní smyčku, jež propojuje návrh, výrobu a testování protilátek do rychlého a opakovaného procesu. Výsledky z laboratoře se okamžitě vracejí zpět do AI modelů, které se na nich dále učí. Právě tato kombinace výpočtů a reálných experimentů výrazně zkracuje dobu mezi návrhem a ověřením účinku a zároveň exponenciálně zvyšuje šanci, že se podaří najít funkční protilátky i pro velmi složité a dosud obtížně léčitelné cíle.

HR26

Brzká pomoc pro pacienty?

V rámci svého úsilí překonávat výzvy současné medicíny startup nedávno uzavřel dohodu o výzkumu s nadací Cystic Fibrosis Foundation. Společně chtějí vyvinout nové protilátky zaměřené na mimobuněčnou část proteinu CFTR, který je klíčový pro vznik cystické fibrózy.

Chytrý hrudní pás místo Holteru. České Kardi Ai odhalilo už tisíce arytmií, zdvojnásobilo počet uživatelů a nově spolupracuje s pojišťovnami
Přečtěte si také:

Chytrý hrudní pás místo Holteru. České Kardi Ai odhalilo už tisíce arytmií, zdvojnásobilo počet uživatelů a nově spolupracuje s pojišťovnami

„Financování v rámci Series A nám umožní škálovat naši platformu pro generativní design protilátek, akcelerovat naši interní databázi a rozšířit strategické spolupráce,“ konstatuje spoluzakladatel a CEO Antiverse Murat Tunaboylu a dodává, že příkladem je právě spolupráce s Cystic Fibrosis Foundation. Ta by měla umožnit testovat technologie na náročných cílech a zpřesňovat tak vývoj terapeutických programů pro pacienty.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Jaký je váš odhad ceny bitcoinu pro rok 2026?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Vzpomínáte, jaké náklaďáky jezdily po Československu v období socialismu?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

K jednorožci mají zase o krok blíž. Český fintech Flowpay kupuje německý Tapline a posiluje svoji přítomnost v zahraničí

Dnes

Ráj investorů se mění v zónu nejistoty. Íránské rakety otřásly nejen Dubají samotnou, ale i tamním realitním trhem

Včera

Barel ropy za sto dolarů? Dle analytiků je takový scénář zatím nepravděpodobný, benzín a nafta v Česku i tak podraží

Včera

Tisíce zrušených letů a padající akcie. Aerolinky po celém světě čelí největšímu chaosu od začátku covidu

Včera

Přes 300 tisíc terapií, růst o téměř 80 procent. České Hedepy po rekordním roce rozšiřuje své služby o sezení tváří v tvář

Včera

Mezi Masarykovým nádražím a Florencí roste nové město. Brownfieldy střídá světová architektura a investice za desítky miliard

1. 3. 2026

Nová nabídka streamovacích služeb: Dinosauři, kriminálka se Sabinou Remundovou či francouzský thriller

27. 2. 2026

Co když padne „ledovec soudného dne“? Nová podmořská clona za miliardy má zabránit katastrofě, která by změnila mapu planety

27. 2. 2026

Česko je v Indexu prosperity na historickém maximu. Současný ekonomický model má ale své limity