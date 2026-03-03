Startup Antiverse získal 190 milionů na vývoj protilátek proti neléčitelným nemocem. Investiční kolo vedli čeští Soulmates Ventures

Dnešní medicína sice dokáže mnohé, stále však existují stovky závažných onemocnění, které dostupnými léky a metodami zasáhnout neumí. Tím spíš když vývoj nových léčiv bývá extrémně drahý a rizikový, neboť až 90 procent slibných kandidátů nakonec klinickými studiemi vůbec neprojde. A právě na tuto mezeru mezi vědeckým poznáním a reálnou terapií cílí startup Antiverse, jehož technologie kombinuje umělou inteligenci a počítačové modelování s prací v interních laboratořích.
Že by se mohlo jednat o perspektivní cestu vpřed, si přitom nemyslí jen sami zakladatelé této britsko-americké společnosti, nýbrž i investoři. Od nich nyní firma, která má pobočku i v Praze, získala 9,3 milionu dolarů (více než 190 milionů korun). Stalo se tam v rámci investičního kola vedeného českým fondem Soulmates Ventures, kterého se společně s nimi účastnily také fondy Innovation Investment Capital a DOMiNO Ventures, včetně stávajících investorů Development Bank of Wales, Kadmos Capital a i&i Biotech Fund.
Celkově Antiverse, co se získaného kapitálu týče, již překročil hranici 20 milionů dolarů (zhruba 415 milionů korun). Současnou investici hodlá využít ke škálování své technologické platformy pro farmaceutické a institucionální partnery, na rozšíření vlastního portfolia léků a k posunu hlavních programů vývoje protilátek blíže ke klinickým studiím. Na nich už dnes spolupracuje s více než 20 globálními farmaceutickými firmami a technologickým lídrem Nxera Pharma.
„Antiverse řeší jeden z technicky nejnáročnějších problémů současného vývoje léčiv. Jeho tým dokázal snížit dobu vývoje pro de novo látky pod čtyři měsíce, což představuje významný vědecký i byznysový úspěch,“ uvádí Managing Partner Soulmates Ventures Michal Sikyta s tím, že právě kombinace AI a vlastních laboratoří by mohla startupu pomoci k tomu, stát se globálním lídrem protilátkových terapií pro ty nejhůře zasažitelné cíle onemocnění.
Na co si farmacie dosud netroufla
Dnes jsou známé stovky nemocí, u nichž vědci znají příčinu, přesto na ně medicína stále nemá účinný lék. Často jde o specifické proteiny, které hrají klíčovou roli například u rakoviny, neurologických poruch nebo vzácných genetických onemocnění, jako je cystická fibróza. Tyto proteiny jsou ale velmi obtížně „zasažitelné“, protože se nacházejí v buněčných membránách, rychle mění tvar a jejich aktivní místa jsou špatně přístupná.
Kvůli tomu se je nedaří spolehlivě zkoumat ani na ně vyvíjet cílené léky klasickými metodami, což omezuje možnosti léčby velkého množství pacientů. U více než 200 takových cílů dnes neexistuje účinná terapie – zčásti i proto, že na trhu je méně než deset schválených protilátek. Přitom právě vývoj těchto léků představuje rychle rostoucí odvětví, jehož hodnota má do roku 2034 přesáhnout hranici 20 miliard dolarů (přes 420 miliard korun).
Laboratorní smyčka
Antiverse se opírá o tým expertů na AI a laboratorní výzkum – a také o sedm let trénování generativních AI/ML modelů na obtížných cílech. Právě zmíněné modely navrhují velké množství potenciálních protilátek pro konkrétní nemoc, které následně startup vyrábí a testuje ve vlastních laboratořích v podmínkách blízkých lidskému tělu, aby je vzápětí a s potřebným účinkem mohl připravit k dalšímu testování v klinických studiích.
Firma svůj přístup popisuje jako laboratorní smyčku, jež propojuje návrh, výrobu a testování protilátek do rychlého a opakovaného procesu. Výsledky z laboratoře se okamžitě vracejí zpět do AI modelů, které se na nich dále učí. Právě tato kombinace výpočtů a reálných experimentů výrazně zkracuje dobu mezi návrhem a ověřením účinku a zároveň exponenciálně zvyšuje šanci, že se podaří najít funkční protilátky i pro velmi složité a dosud obtížně léčitelné cíle.
Brzká pomoc pro pacienty?
V rámci svého úsilí překonávat výzvy současné medicíny startup nedávno uzavřel dohodu o výzkumu s nadací Cystic Fibrosis Foundation. Společně chtějí vyvinout nové protilátky zaměřené na mimobuněčnou část proteinu CFTR, který je klíčový pro vznik cystické fibrózy.
„Financování v rámci Series A nám umožní škálovat naši platformu pro generativní design protilátek, akcelerovat naši interní databázi a rozšířit strategické spolupráce,“ konstatuje spoluzakladatel a CEO Antiverse Murat Tunaboylu a dodává, že příkladem je právě spolupráce s Cystic Fibrosis Foundation. Ta by měla umožnit testovat technologie na náročných cílech a zpřesňovat tak vývoj terapeutických programů pro pacienty.