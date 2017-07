Inter jako pračka. Peking si posvítí na čínského majitele milánského klubu

Zatímco prodej rivalského milánského týmu AC do čínských rukou se vlekl dlouhé měsíce, převod Interu do portfolia Suningu byl takřka bezproblémový. Velká čínská firma loni v červnu zaplatila 270 milionů eur (přes sedm miliard korun) za převzetí sedmdesáti procent akcií klubu.

Co se však týká současných investic, vládne jednoznačně AC, který do posílení kádru investoval už 155 milionů eur a ještě zdaleka nekončí. Inter zatím utratil „jen“ 30 milionů eur a vzhledem k několika prodejům hráčů je dokonce v plusu. Velké investice, které provázejí ostatní evropské kluby v čínských rukou – včetně pražské Slavie – tak v Interu nejsou dosud patrné.

I tento fakt může nahrávat podezření, že Suning si slavnou značku pořídil jen jako pračku peněz. Naznačují to vyjádření expertů pro čínskou státní televizi CCTV, kteří pokládají akvizici Interu za neuvážený nákup. Kdysi úspěšný tým totiž v posledních letech strádal na sportovním, ale především na ekonomickém poli a několik let v řadě vykázal velkou ztrátu.

„Většina těchto společností má doma velké dluhy, ale půjčí si od místních bank a nakupují pak v zahraničí,“ okomentoval rozšířenou praxi posledních let Jin Čung-li z finančního institutu Čínské akademie sociálních věd. „Pokud se zahraniční investice ukáže jako chybná, znamená to riziko pro domácí banky a finanční systém. Společnosti se ale mezitím zahalí do zlata,“ dodává.

Přijde skutečně vzkříšení? Přečtěte si o cestě Interu do čínských rukou

Taková vystoupení na čínské státní televizi většinou předznamenávají státní vyšetřování, poznamenává list Financial Times. „Podobné zámořské investice mají jedno společné: jejich návratnost není příliš silná. Nedá se vyloučit podezření z praní peněz,“ připouští Yin.

Kvůli zahraničním investicím si čínští regulátoři vyšlápli i na velký konglomerát Dalian Wanda miliardáře Wanga Ťien-lina. Velkým bankám nařídili, aby skupině nepůjčovaly další peníze. Vycházeli z nařízení vlády o kapitálových restrikcí přijatých loni v listopadu.

Nákup Interu měl být přitom dalším významným krokem ve smělých plánech Suningu na poli investic do sportu. Čínský maloobchodní gigant vyhlašoval záměr koupit další sportovní týmy z různých odvětví a chtěl se angažovat i na trhu práv na televizní přenosy.

Se spolumajitelem Suningu Čang Ťin-tungem se během své květnové návštěvy Číny setkal i český prezident Miloš Zeman.

